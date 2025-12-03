Live
Diplomácia

Ciki! Macront rajtakapták, amint megpróbálta tönkretenni Wittkoff moszkvai látogatását

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Manchester City őrült meccsen nyert 5-4-re a Fulham ellen a Premier League-ben. Pep Guardiola csapata 5-1-re is vezetett a mérkőzésen, így nem véletlen, hogy a katalán edző rendhagyó nyilatkozatot adott a lefújást követően.

A Manchester City kedd este a Fulham vendégeként lépett pályára a Premier League-ben. Erling Haalandék alaposan bekezdtek a meccsen, az 54. percben már 5-1-re vezettek, ám az ellenfél megtáltosodott, és a 78. percben már csupán egyetlen gól volt Pep Guardiola csapatának az előnye. Végül újabb találat már nem esett, a City elhozta Londonból a három pontot, a katalán edzőt azonban megviselte a fordulatos találkozó.

Pep Guardiola végül örülhetett, a Manchester City előnye kitartott
Pep Guardiola végül örülhetett, a Manchester City előnye kitartott
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Pep Guardiola vicces nyilatkozatot tett

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a City edzője kedélyesen besszélgetett az újságírokkal, és nem ment a szomszédba egy-két poénért.

„Élveztétek, srácok? Jó volt, mi?” – tette fel mosolyogva a kérdést Guardiola, akinek gyorsan visszadobták a labdát, miszerint ő is élvezte-e a 9 gólos thrillert.

Hogy én? Istenem. Kihullott a hajam. 

Azt gondoltam, hogy a játékosok boldogok, amiért velem dolgozhatnak, de ma bebizonyítottam, hogy ez nem feltétlenül van így” – viccelődött a katalán tréner.

„Ez a Premier League, az ilyen fordulatok megtörténhetnek, nem tudsz mindent irányítani. Tudom, hogy azt fogjátok kérdezni, mi történt, de nekem nincs válaszom” – tette hozzá Guardiola, aki örül annak, hogy sok gólt tudtak szerezni és végül túlélték a meccset, a három pontot pedig megszerezték.

A City ezzel megerősítette második helyét a tabellán, a bajnokságot továbbra is az Arsenal vezeti, amely szerda este a Brentford együttesét fogadja.

