A Manchester City szombaton 2–1-re győzött idegenben a Fradi El-riválisa ellen, így Pep Guardiola akár boldog is lehetett volna.
Pep Guardiola újra mém lett?
A lefújást követően az 54 éves szakember a pályára sétált, hogy gratuláljon játékosainak – ekkor kezdődött el a szórakoztató incidens.
A TNT Sports operatőre közelről követte Guardiolát, aki hirtelen megállt, és szúrós pillantással nézett a kamera felé. A felvételen jól látható, hogy a City-edző szemmel láthatóan elvesztette a türelmét, hatalmas kézmozdulatokkal jelezte, hogy lépjenek félre az útjából, hogy a vendégszektor felé mehessen.
A jelenet pillanatok alatt bejárta a közösségi oldalakat, és a szurkolók nem is hagyták szó nélkül. Többen viccelődtek az újabb „Pep-mémen”, egyikük azt írta: „Újabb klasszikus született – már most látom a giffeléseket.” Mások szerint Guardiola úgy viselkedett, mint „egy frusztrált pantomimművész”, egy harmadik kommentelő pedig úgy vélte:
Tipikus Pep – aki látszólag utálja a figyelmet, de titokban élvezi.
A Manchester City a győzelemmel továbbra is a Premier League második helyén áll, két ponttal lemaradva az éllovas Arsenal mögött. Guardiola reakciója pedig újra emlékeztetett mindenkit arra, miért is imádják annyian.
Premier League – ahol nincs biztos pont
Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!