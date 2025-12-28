A Manchester City szombaton 2–1-re győzött idegenben a Fradi El-riválisa ellen, így Pep Guardiola akár boldog is lehetett volna.

Pep Guardiola ezúttal az operatőrrel bohóckodott egy picit

Pep Guardiola újra mém lett?

A lefújást követően az 54 éves szakember a pályára sétált, hogy gratuláljon játékosainak – ekkor kezdődött el a szórakoztató incidens.

A TNT Sports operatőre közelről követte Guardiolát, aki hirtelen megállt, és szúrós pillantással nézett a kamera felé. A felvételen jól látható, hogy a City-edző szemmel láthatóan elvesztette a türelmét, hatalmas kézmozdulatokkal jelezte, hogy lépjenek félre az útjából, hogy a vendégszektor felé mehessen.

A jelenet pillanatok alatt bejárta a közösségi oldalakat, és a szurkolók nem is hagyták szó nélkül. Többen viccelődtek az újabb „Pep-mémen”, egyikük azt írta: „Újabb klasszikus született – már most látom a giffeléseket.” Mások szerint Guardiola úgy viselkedett, mint „egy frusztrált pantomimművész”, egy harmadik kommentelő pedig úgy vélte:

Tipikus Pep – aki látszólag utálja a figyelmet, de titokban élvezi.

A Manchester City a győzelemmel továbbra is a Premier League második helyén áll, két ponttal lemaradva az éllovas Arsenal mögött. Guardiola reakciója pedig újra emlékeztetett mindenkit arra, miért is imádják annyian.