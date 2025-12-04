Live
A 15 éves perui Cliver Huamán Sánchez nem jutott be a Copa Libertadores limai döntőjére, ezért a stadion környéki magaslatról, telefonnal és mikrofonnal indított élő adást. Az improvizált „dombtetős közvetítés” gyorsan meghódította a közösségi médiát, a „Pol Deportes” néven ismertté vált tinédzser pedig a hírek szerint már a perui bajnokságban is lehetőséget kaphat.

Cliver Huamán Sánchez Dél-Peruból, az Andahuaylas környéki térségből indult, és régóta egy álma van: meccseket akar közvetíteni. A tartalmait Pol Deportes néven készíti, a cél pedig az volt, hogy egyszer nagy eseményen is bizonyíthasson.

Pol Deportes a limai Libertadores-döntő után lett ismert: a finálét a Flamengo vívta a Palmeirasszal, és végül előbbi csapat nyert Fotó: ERNESTO BENAVIDES / AFP
Pol Deportes a limai Libertadores-döntő után lett ismert: a finálét a Flamengo vívta a Palmeirasszal, és végül előbbi csapat nyert
Fotó: ERNESTO BENAVIDES / AFP

Pol Deportesről beszél az internet

A terv a Libertadores Kupa döntője volt Limában. A beszámolók szerint az út nagyjából 18 órát vett igénybe, a helyszínen viszont nem úgy alakultak a dolgok, ahogy eltervezte: a stadionba nem jutott be (vagy nem tudott onnan közvetíteni, ahonnan szerette volna). Sokak ekkor feladták volna.

Cliver viszont nem engedte el a sztorit. A stadion környékén felment egy magas pontra (a hírek a Cerro Puruchucót emlegetik), elővette a felszerelését – telefon, tripod, mikrofon –, és elindította az élőt. A róla terjedő fotókon is jól látszik az improvizált setup: gyakorlatilag egy egyszemélyes „mini stúdió” a város felett.

A hype után jött a lehetőség

A hírek szerint a történetnek hamar lett folytatása: Cliverre felfigyelt a perui közvetítési szakma, és a dombtetős „gerillaközvetítés” után már bajnoki közvetítések kapcsán is szóba került a neve, és meg is jelent a képernyőn az Inta-fotók tanúsága szerint.

A közösségi médiában már arról is írtak, hogy a fiú akár Európába, topmeccsek közelébe is eljuthat – a találgatások konkrétan a Real Madrid–Manchester City rangadót emlegetik. Ezt jelenleg érdemes fenntartással kezelni, de a lényeg ettől nem változik: a történet azért ütött ekkorát, mert tisztán látszik benne, hogyan lesz egy kényszermegoldásból hirtelen nagy ugrás.

