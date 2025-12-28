A Premier League idei meglepetéscsapata, a Sunderland az újonc Leeds Unitedet fogadta, amely legutóbb egy hónapja kapott ki. A hazaiak már a 28. percben megszerezték a vezetést Simon Adingra találatával, ám a második félidő elején Dominic Calvert-Lewin góljával egyenlített Daniel Farke csapata, és végül pontot mentett.

Dominic Calvert-Lewin ismét betalált a Premier League-ben

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Történelmet írt a Premier League-ben az angol válogatott csatár

A Leeds támadója – pályafutása során először – zsinórban hat angol bajnokin talált be, ami a leghosszabb sorozat azóta, hogy Jamie Vardy 2019 októbere és novembere között nyolc egymást követő mérkőzésen szerzett gólt a Leicester City színeiben. Mindez olyan bravúr, amire korábban Harry Kane sem volt képes, hiszen az angol válogatott csapatkapitánya csak öt meccsen át tudott folyamatosan eredményes lenni az angol labdarúgó-bajnokságban, igaz, ez kétszer is sikerült neki.

Az idei szezonban már nyolc bajnoki találatnál járó Calvert-Lewin ezzel nem mellesleg egy 65 éves klubrekordot is beállított, ugyanis Leeds játékos (John McCole) legutóbb az 1959/60-as szezonban tudott ilyen hosszú eredményes sorozatot felállítani.

A pontszerzéssel a Sunderland maradt a hetedik, az öt meccs óta veretlen Leeds United pedig a 16. helyen áll továbbra is. Előbbi legközelebb, vagyis január elsején a Manchester Cityt fogadja, az újonc pedig a Szoboszlai Domiikot és Kerkez Milost is foglalkoztató címvédő Liverpoolhoz látogat.

Premier League, 18. forduló:

Sunderland-Leeds United 1-1 (1-0)

