A PSG BL-győztesként egyből a döntőbe került, a Flamengónak viszont előbb le kellett győznie a mexikói Cruz Azult és az egyiptomi Pyramids csapatát.

Matvej Szafonov volt a hős, az Interkontinentális Kupa-győztes PSG történelmet írt

Fotó: KARIM JAAFAR / AFP

A PSG nyerte az Interkontinentális Kupát

A szerdai találkozón Luis Enrique francia sztárcsapata már a 9. percben gólt szerzett, Fabian Ruíz találatát azonban érvénytelenítette a bíró. A georgiai Hvicsa Kvarachelia gólja azonban már "ért", így a szünetre egygólos előnnyel vonulhattak a párizsiak. A fordulás után aktívabbá vált a Flamengo, amely VAR-vizsgálat után büntetőt harcolt ki - a 11-es ponthoz a Napoli, a Chelsea és az Arsenal ex-futballistája, a rutinos Jorginho állt oda és nem hibázott. A rendes játékidőben maradt a döntetlen állás, így következett a 2x15 perces hosszabbítás, amely szintén nem hozott újabb gólt.

A 11-es párbajban többen is hibáztak, köztük az aranylabdás és a FIFA-nál az év játékosának megválasztott francia Ousmane Dembélé, de végül két értékesített lövéssel a PSG nyert. A párizsi csapat orosz kapusa, Matvej Szafonov négy tizenegyest hárított, amire ebben az évszázadban egyetlen korábbi párizsi kapus sem volt képes egy tizenegyespárbajban.

A francia csapat története során először hódította el a trófeát, amelyért Európa és Dél-Amerika első számú klubsorozatának bajnoka csapott össze a fináléban.

A Paris Saint-Germain abban a tekintetben is történelmet írt, hogy mindössze a második európai csapatként nyert hat különböző trófeát (Bajnokok Ligája, Ligue 1, Francia-kupa, európai Szuperkupa, francia Szuperkupa és Interkontinentális Kupa) egyetlen naptári évben. Erre eddig csupán a Barcelona volt képes Pep Guardiolával, még 2009-ben.

A brazil bajnok Flamengo a második sikerére hajtott, 1981-ben a Liverpoolt legyőzve diadalmaskodott többek között Zicóval és Júniorral a soraiban – írja az MTI.

Eredmény:

Paris Saint-Germain (francia) - Flamengo (brazil) 1-1 (1-0) - 11-esekkel 2-1

g: Kvarachelia (38.), illetve Jorginho (62., 11-esből)