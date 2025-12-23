A PSG vezetőedzője, Luis Enrique az Interkontinentális Kupa-győzelemmel Filipe Luis Flamengója ellen egy igazán figyelemre méltó 2025-ös évet zár le. Maresca Chelsea-je ugyan júliusban a klubvilágbajnokság döntőjében megakadályozta, hogy a PSG idén mindent megnyerjen, de ez volt az egyetlen hiba a francia csapat 2025-ös évében. Márpedig ezért a sikerért nem más a felelős, mint a korábbi Barcelona és Celta Vigo edző, akivel most élete végéig szerződést hosszabbítana a klub.

A PSG szerződést hosszabbítana a szakemberrel

A PSG lépése egyedülálló lenne a futballban

Luis Enrique a PSG-ben megtalálta az ideális környezetet ahhoz, hogy megvalósítsa futballfilozófiáját. Boldog és magabiztos és elültette játékosaiban a kemény munka fontosságába vetett hitet. A PSG és Luis Enrique közötti kapcsolat olyan erős, hogy Párizsban, vagy inkább Dohában már egy életre szóló szerződést fontolgatnak az edzővel, akinek még másfél éve van hátra a jelenlegi szerződéséből. A párizsi csapat előtt két kihívás áll: egy új megállapodás megkötése a vezetőedzővel és annak biztosítása, hogy minden játékos, kezdve Vitinhával, magáévá tegye a párizsi siker filozófiáját.

Luis Enrique komoly címeket szerzett a klubbal, és a párizsi edzői szabadság lehetővé tette számára, hogy a PSG-nél a sztárok karrierjének új lendületet adjon. Néhányan éltek is ezzel a lehetőséggel, mint például Dembélé, aki Aranylabdát és a FIFA legjobb férfi játékos díjat is megnyerte idén, mindezt a spanyolországi edzőnek köszönhetően.