Egy újabb névsor, amivel lehet majd vitatkozni. A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain (PSG) futballcsapatából öten is bekerültek az IFFHS 2025-ös álomválogatottjába.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) vasárnap közzétett tablóján a PSG teljes védősora mellett a középpálya bal oldalán a portugál Vitinha, a jobbszélső posztján pedig a francia Ousmane Dembélé, az idei aranylabdás kapott helyet kapott az idei sportági szupertizenegyben.

A PSG két sztárja, Vitnha és Ousmane Dembélé is ott van az álomcsapatban 
Fotó: HESHAM ELSHERIF / ANADOLU

A PSG tarolt az IFFHS-nél

A hátsó alakzatot a kapuban 

az ex-PSG-s, jelenleg a Manchester City hálóját őrző olasz Európa-bajnok, Gianluigi Donnarumma, a két szélen a portugál Nuno Mendes és a marokkói Asraf Hakimi, középen pedig Willian Pacho, az ecuadori válogatott hátvéd alkotja 

– írja az MTI.

A középpályán Vitinha mellett a spanyol bajnoki címvédő FC Barcelonából Pedri és a katalánoknál elsősorban szélsőként foglalkoztatott Lamine Yamal szerepel még, elöl pedig Dembélén 

kívül balszélsőként a Real Madridot erősítő francia világbajnok Kylian Mbappé, a gólokat a Manchester Cityben és a norvég válogatottban is ontó Erling Haaland, valamint a Bayern München ugyancsak termékeny angol válogatott csatára, Harry Kane tagja az IFFHS ez évi álomcsapatának.

