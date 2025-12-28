A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) vasárnap közzétett tablóján a PSG teljes védősora mellett a középpálya bal oldalán a portugál Vitinha, a jobbszélső posztján pedig a francia Ousmane Dembélé, az idei aranylabdás kapott helyet kapott az idei sportági szupertizenegyben.

A PSG két sztárja, Vitnha és Ousmane Dembélé is ott van az álomcsapatban

Fotó: HESHAM ELSHERIF / ANADOLU

A PSG tarolt az IFFHS-nél

A hátsó alakzatot a kapuban

az ex-PSG-s, jelenleg a Manchester City hálóját őrző olasz Európa-bajnok, Gianluigi Donnarumma, a két szélen a portugál Nuno Mendes és a marokkói Asraf Hakimi, középen pedig Willian Pacho, az ecuadori válogatott hátvéd alkotja

– írja az MTI.

Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha et Ousmane Dembélé sont dans l’Équipe mondiale masculine de 2025 de l’IFFHS !! ❤️💙



Gianluigi Donnarumma est également présent ! 🧤



[📸 IFFHS] pic.twitter.com/xY1vBEucc1 — ICParisSG ❤️💙 (@icparissg_) December 28, 2025

A középpályán Vitinha mellett a spanyol bajnoki címvédő FC Barcelonából Pedri és a katalánoknál elsősorban szélsőként foglalkoztatott Lamine Yamal szerepel még, elöl pedig Dembélén

kívül balszélsőként a Real Madridot erősítő francia világbajnok Kylian Mbappé, a gólokat a Manchester Cityben és a norvég válogatottban is ontó Erling Haaland, valamint a Bayern München ugyancsak termékeny angol válogatott csatára, Harry Kane tagja az IFFHS ez évi álomcsapatának.