A BL-győztes PSG Kvarachelia góljával vezetett a Libertadores-kupa-győztes Flamengo ellen, amely Jorginho büntetőjével egyenlített, 1-1 után szétlövésbe torkollott a FIFA Interkontinentális Kupa-döntő. Ott pedig a PSG orosz kapusa, Matvej Szafonov lett a hős, aki négy tizenegyest is védett. Ez alapján nem meglepő, hogy a FIFA honlapja is Szafonovot hirdeti a meccs embereként, az már annál inkább, hogy a dohai stadionban mégis Vitinha vehette át az egyéni elismerést.

A PSG orosz kapusa, Matej Szafonov kéztörést szenvedett az Interkontinentális Kupa döntőjében

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Kéztörést szenvedett a PSG orosz hőse

A francia sztárcsapat aztán pénteken bejelentette, hogy az orosz kapus – aki az elsőként védett ki négy egymást követő büntetőt egy FIFA-torna tizenegyespárbajában – sérülést szenvedett, amely a bal kezét érinti és a Flamengo elleni mérkőzést követően történt. A körülményekről nem közöltek részleteket, de várhatóan legalább három hétig nem játszhat.

Szafonov a Krasznodar csapatától 2024 nyarán csatlakozott a PSG-hez, amellyel megnyerte a Bajnokok Ligáját, a francia ligát, a Francia Kupát és szuperkupát, valamint az UEFA szuperkupáját is. Az elmúlt szezonban 17 mérkőzésen védett a Paris Saint-Germainben, hét alkalommal megőrizve kapuját a góltól. Az idei szezont tartalékként kezdte, de a közelmúltban több sikeres meccset is teljesített Lucas Chevalier-t helyettesítve, így a sajtó már azt találgatta, hogy melyikük lesz a jövőben a csapat kezdőkapusa.