A PSV Eindhoven nagy sikert aratott ősszel a BL-ben: idegenben 4-1-re nyert az angol bajnok Liverpool ellen. A magyar gólszerző, Szoboszlai Dominik akkor a túloldalon játszott, viszont volt a közelmúltban volt magyar futballistája a PSV-nek is, Dzsudzsák Balázs.

A PSV Eindhoven a holland futball három óriásának egyike, 1988-ban a BL elődjét, a BEK-et is megnyerte a csapat. Idén a BL-esélyesek között nincs ott a PSV, viszont a Liverpool elleni idegenbeli 4-1-es sikerrel jelezte erejét az eindhoveni együttes. A PSV sokat látott szurkolóinak szemébe is örömkönnyet csalt az eredmény a liverpooli stadion lelátóján, s persze ők Dzsudzsák Balázs hollandiai éveire is jól emlékeznek.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik Liverpoolja ellen is nyerni tudott idén a BL-ben a PSV Eindhoven (Dzsudzsák Balázs korábbi klubja)
Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik Liverpoolja ellen is nyerni tudott idén a BL-ben a PSV Eindhoven
Fotó: AFP/Paul Ellis

Sőt, egy tapasztalt PSV-szurkoló a kedvenc játékosai között is felsorolta Dzsudzsákot, aki 2008 és 2011 között volt a klub futballistája.

Mi a Liverpool-verő PSV titka?

A magyar futballista esete is jól jellemzi a PSV stratégiáját: a holland klub sokkal drágábban adott túl Dzsudzsákon, mint amekkora összegért megvásárolta Debrecenből.

– A szurkolók igazi családi hangulatot teremtenek, s miénk a világ egyik legjobb menedzsmentje – fedte fel videónkban a PSV-titkot az egyik drukker.

 

 

