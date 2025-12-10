Rendkívül eseménydús volt az első félidő: a románok már az első percben vezetést szereztek, de a 4. percben a Puskás Akadémia kiválósága, Ásványi Domonkos egyenlített. A vendégek a 11. percben megint előnybe kerültek, majd hat perccel később Zahorán Dávid válaszolt. A rivális harmadik találata a 28. percben érkezett, nem sokkal később pedig a csapatkapitány Umathum Ádám kiállítása miatt emberhátrányba került a felcsúti csapat. A második játékrész elején kétszer is a kapufa mentette meg a magyar együttest az újabb góltól. A románok sokat támadtak, de a hazaiak nagy odaadással védekeztek, így sikerült tartaniuk az eredményt. Az összesített döntetlen miatt azonnal tizenegyesek következtek.

Íme a Puskás Akadémia győztes csapata

Fotó: Puskás Akadémia

Büntetőkkel jutott tovább a Puskás Akadémia

Az első magyar lövés kimaradt, utána viszont négy bement, miközben a románok kétszer hibáztak, így az ötödik kísérletre már nem is maradt lehetőségük. A továbbjutást Ásványi kísérlete döntötte el. A felcsúti együttes – amely az előző fordulóban a norvég Brann Bergent búcsúztatta – ezzel bejutott a legjobb 32 közé. A mezőnyt a korosztályos Bajnokok Ligája ligaszakaszában szereplő legjobb 22 gárda, valamint a bajnoki ágról a Puskás Akadémiával együtt továbbjutó 10 csapat alkotja.

Az európai szövetségben pénteken 15.30-tól tartják a következő sor sorsolását. A legjobb 16 közé kerülés egy meccsen dől majd el, a bajnoki ágról érkező csapatok házigazdaként játszanak a ligaszakasz 7. és 16. helye között végzők valamelyikével. A párharcokat február 3-án, illetve 4-én rendezik.

Eredmény, bajnoki ág, 3. forduló, visszavágó: Puskás Akadémia-FCSB (román) 2-3 (2-3) - tizenegyesekkel: 4-2