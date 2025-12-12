A korosztályos bajnokcsapatok sorozatának következő szakaszának sorsolását pénteken rendezték az európai szövetség nyoni központjában, s mint kiderült, a Puskás Akadémia hazai pályán fogadhatja majd portugál riválisát az egyetlen mérkőzésen eldőlő párharcban.

A Puskás Akadémia fiataljai újabb nagy erőpróbára készülhetnek

Fotó: Puskás Akadémia

A Sportinggal találkozik a Puskás Akadémia

A felcsúti csapat szerdán a román FCSB-vel szemben a bajnoki ágról harcolta ki a 32 közé kerülést: a bukaresti 2-1-es vereség után hazai pályán ugyan 3-2-re kikapott a román csapattól, de a tizenegyes párbajt 4-2-re megnyerve végül továbbjutott.

A nyolcaddöntőbe jutásért vívott párharcban a már az Ifjúsági Liga ligaszakaszában szerepelt, ott a 7. és 16. helyek között végzett csapatok vártak rá. A Sporting 3-3 győzelemmel és döntetlennel, azaz veretlenül zárt a 12. helyen a tabellán a Borussia Dortmund mögött és a Paris Saint-Germain előtt.





