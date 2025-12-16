Live
Santiago Montiel, az Independiente argentin futballistája nyerte az év legszebb góljáért járó Puskás Ferenc-díjat. A 25 éves támadó a Rivadavia elleni találkozón ollózott védhetetlen gólt a 16-oson kívülről, ezzel megnyerve a Puskás-díjat.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) a magyar idő szerint 18 órakor kezdődő dohai gáláját megelőzően jelentette be a Puskás-díj győztesét. 

A 25 éves Santiago Montiel nyerte a 2025-ös Puskás-díjat
Fotó: Alejandro Pagni/AFP

A 25 éves játékos május 11-én, az Independiente Rivadavia elleni argentin bajnoki mérkőzésen egy szöglet után a kipattanó labdát a 16-oson kívülről ollózva rúgta védhetetlenül a kapuba.

Argentin játékos nyerte a Puskás-díjat

Az európai szemnek is ismerős gólok közül Lamine Yamal Espanyol elleni találata volt jelölt, valamint Declan Rice Real Madrid elleni szabadrúgásgólja is.

A brazil Marta nevét viselő női különdíjat a mexikói Lizbeth Ovalle érdemelte ki, ő egy "skorpiórúgással" nyerte el a legtöbb szavazatot, a kapunak háttal, felugorva, sarokkal továbbította a labdát a hálóba.

A FIFA november közepén hozta nyilvánosságra a jelölteket, akikre december 3-ig lehetett voksolni, a szurkolók és a szakértők szavazatai fele-fele arányban számítottak a végeredmény kialakulásában.

A jelöltek közé azok a gólok kerülhettek, amelyeket 2024. augusztus 11. és 2025. augusztus 2. között szereztek.

 

