Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sport

Agresszív rákos betegséggel küzd a Premier League legendás kapusa

Link másolása
Vágólapra másolva!
Döbbenetes hír rázta meg a labdarúgás világát. A Premier League legendás kapusa, az 56 éves Shaka Hislop elárulta, hogy agresszív prosztatarákkal küzd. A nyolcvanas és kilencvenes évek egyik ikonikus játékosa olyan csapatokat erősített, mint a West Ham United, a Reading, a Newcastle United és a Portsmouth. Pályafutása után az ESPN szakértőjeként folytatta karrierjét, ahol a tévés munkájának köszönhetően még többen megszerették.

Shaka Hislop az Instagramon osztotta meg történetét, amelyben részletesen beszélt a rákos betegségéről és kezeléséről.

Prosztatarákkal küzd a PL-legenda, Shaka Hislop
Prosztatarákkal küzd a PL-legenda, Shaka Hislop
Fotó: PAUL BARKER / AFP

Shaka Hislop rákos betegséggel küzd

Elmondása szerint 18 hónappal ezelőtt, a szokásos éves orvosi vizsgálat során végeztetett PSA-tesztet szokatlanul magas értéket mutatott.

 Az MRI- és biopsziás vizsgálatok után kiderült, hogy a rák „meglehetősen agresszív” formájával áll szemben. Egy évvel ezelőtt radikális prosztatektómián esett át, ám később a rák átterjedt a medencecsontjára,

 ezért újabb, hosszan tartó sugár- és gyógyszeres terápiát kellett kapnia.

A korábbi kapus most arra biztat minden férfit, hogy ne halogassák a szűrővizsgálatokat. Kiemelte, hogy az orvosok szerint minden 50 év feletti férfinak rendszeresen ellenőriztetnie kell a PSA-szintjét, különösen az afrikai származásúaknak, akiknél a rák kockázata magasabb, így már 40 éves kortól javasolt a tesztelés.  

Hislop hangsúlyozta, ha nem fordult elő hasonló betegség a családban, az még nem garancia semmire. Nála sem mutattak a genetikai vizsgálatok öröklött hajlamot, mégis kialakult a betegség. 

A prosztatarák időben felismerve kezelhető, a szűrés életeket ment – az enyémet is megmentette”

 – mondta.

A szurkolók világszerte megható üzenetekkel támogatták a focistát a közösségi médiában. Sokan jókívánságokat és imákat küldtek neki, kiemelve, milyen bátor, hogy történetét megosztotta a nyilvánossággal.

A Premier League-legenda, Shaka Hislop példája újra emlékeztet: a rendszeres orvosi vizsgálat életmentő döntés lehet.

  • Kapcsolódó cikkek:
Megnevezték a három okot: ezért nem fél már senki Szoboszlaiéktól
Kiakadt az Arsenal edzője a győztes meccs után a Premier League-ben
Szoboszlai Dominik is megemlékezett elhunyt csapattársa születésnapjáról

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!