Agresszív rákos betegséggel küzd a Premier League legendás kapusa

Shaka Hislop az Instagramon osztotta meg történetét, amelyben részletesen beszélt a rákos betegségéről és kezeléséről.

Prosztatarákkal küzd a PL-legenda, Shaka Hislop

Fotó: PAUL BARKER / AFP

Elmondása szerint 18 hónappal ezelőtt, a szokásos éves orvosi vizsgálat során végeztetett PSA-tesztet szokatlanul magas értéket mutatott.

Az MRI- és biopsziás vizsgálatok után kiderült, hogy a rák „meglehetősen agresszív” formájával áll szemben. Egy évvel ezelőtt radikális prosztatektómián esett át, ám később a rák átterjedt a medencecsontjára,

ezért újabb, hosszan tartó sugár- és gyógyszeres terápiát kellett kapnia.

A korábbi kapus most arra biztat minden férfit, hogy ne halogassák a szűrővizsgálatokat. Kiemelte, hogy az orvosok szerint minden 50 év feletti férfinak rendszeresen ellenőriztetnie kell a PSA-szintjét, különösen az afrikai származásúaknak, akiknél a rák kockázata magasabb, így már 40 éves kortól javasolt a tesztelés.

Hislop hangsúlyozta, ha nem fordult elő hasonló betegség a családban, az még nem garancia semmire. Nála sem mutattak a genetikai vizsgálatok öröklött hajlamot, mégis kialakult a betegség.

A prosztatarák időben felismerve kezelhető, a szűrés életeket ment – az enyémet is megmentette”

– mondta.

A szurkolók világszerte megható üzenetekkel támogatták a focistát a közösségi médiában. Sokan jókívánságokat és imákat küldtek neki, kiemelve, milyen bátor, hogy történetét megosztotta a nyilvánossággal.

A Premier League-legenda, Shaka Hislop példája újra emlékeztet: a rendszeres orvosi vizsgálat életmentő döntés lehet.