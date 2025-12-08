Live
Ahogy az várható volt kitört a botrány Madridban. Spanyol források szerint a Celta Vigo elleni vasárnapi hazai vereség után óriási balhé volt a Real Madrid öltözőjében, röpködtek az üvegek és a kötszerek, egymásnak szólogattak be a játékosok.

A Real Madrid vasárnap este óriási meglepetésre hazai pályán 2-0-ra kikapott a Celta Vigótól, emellett összeszedett két piros lapot is, azaz két eltiltott játékossal kevesebbre számíthat a következő egy vagy két bajnokin Xabi Alonso.

MADRID, SPAIN - DECEMBER 7: Real Madrid’s Arda Guler reacts during the La Liga week 15 match against Celta Vigo at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid, Spain, on December 7, 2025. Burak Akbulut / Anadolu (Photo by BURAK AKBULUT / Anadolu via AFP)
Tökéletesen leírja a kép a fehér mezes Real Madrid-játékosok lelkiállapotát
Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Nagyon nincsenek rendben a dolgok a Real Madridnál

Az, hogy a játékosok mentális állapota nincs rendben már a pályán kiderült: a 64. percben Fran García, míg a 92. percben Alvaro Carreras kapott egy percen belül elkövetett két szabálytalanságért sárga, illetve piros lapot.

Az öltözőben aztán elszabadultak az indulatok. Az El Chiringuito rádiós műsor szerint „üvegek, kötszerek, minden repült”.

„A játékosok egy része a játékvezetőt hibáztatta, a másik része viszont azokat bírálta, akik a játékvezetést kritizálták. Azt mondták, hogy ez nem mentség, és a mondat, amit szó szerint mondtak nekem, az volt: »Ez egy sz…r kifogás! Elveszítjük a bajnokságot.«” – idézi a Magyar Nemzet a spanyol lapot.

A spanyol forrás szerint Xabi Alonso vezetőedző nem volt jelen, hagyta, hogy a játékosai kitombolják magukat. A meccs után a szokásostól eltérően utolsóként távozott a stadionból Florentino Pérez elnök, ami persze találgatásokra adott okot. Ahogy az is, hogy Xabi Alonso már hétfőn reggel 9-kor megérkezett a valdebebasi edzőközpontba, holott az edzés csak délre volt kiírva.

„A jövőbe kell tekintenünk. Tudjuk, hogy a vereségeket nehéz elviselni, de előre kell lépnünk. 

Mindenkinek megvan a felelőssége, mindannyiunknak el kell köteleznünk magunkat amellett, hogy jól végezzük el a feladatainkat.

 Tudjuk, hogy az elvesztett pontok fontosak lettek volna, de nem döntőek” – mondta a játékosként világ- és Európa-bajnok edző az őt váró újságíróknak.

 

