A házigazda Real Madrid jól kezdte a mérkőzést és nagy fölényben futballozott a első félidőben, ám helyzeteit kihagyta, majd a második játékrész elején gól-, a félidő közepén pedig Fran García kiállítása miatt emberhátrányba került.

A Real Madrid védőjét, Fran Garcíát kiállították

Fotó: THOMAS COEX / AFP

A Real Madrid nagy pofont kapott, Xabi Alonso a bírót szidta

A Real a piros lap után is támadásban maradt, de továbbra sem tudta bevenni a vendégek kapuját, a ráadásban pedig Alvaro Carreras is a kiállítás sorsára jutott. A rivális ezek után a svéd Williot Swedberg második góljával a 93. percben eldöntötte a meccset.

A találkozó után Vinícisu még ironizált is a játékvezetővel, mondván, azt remélte, lesz még egy piros lap.

A mérkőzés után Xabi Alonso nem rejtette véka alá a véleményét, a Real edzője keményen bírálta a játékvezetést.

Nem tetszett a játékvezető teljesítménye. Álvaro Carreras második sárga lapja nagyon vitatható volt, a játékvezető túl gyorsan cselekedett. Nem tetszett, hogy így kicsúszott a kezéből az irányítás.

A Celta játékosainak viszont engedte, hogy húzzák az időt, sosem figyelmeztette őket, holott folyamatosan tördelték a játékot” – fakadt ki Alejandro Quintero teljesítménye miatt Xabi Alonso.

🚨⚠️ Xabi Alonso: “I did NOT like the referee’s decisions, at all. It was poor. The decisions drove us crazy”.



“The red card to Carreras was something he was clearly looking for. The ref let Celta waste time, never even warned them about it, kept stopping play everytime…”. pic.twitter.com/uz3KEOR103 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2025

A vereséggel a címvédő madridiak hátránya négy pontra nőtt a listavezető FC Barcelona mögött.

A Real Madrid legközelebb a Bajnokok Ligájában játszik rangadót a Manchester City ellen.

La Liga, 15. forduló:

Elche-Girona 3-0 (1-0)

Valencia-Sevilla 1-1 (0-0)

Espanyol-Rayo Vallecano 1-0 (1-0)

Real Madrid-Celta Vigo 0-2 (0-0)

