A házigazda Real Madrid jól kezdte a mérkőzést és nagy fölényben futballozott a első félidőben, ám helyzeteit kihagyta, majd a második játékrész elején gól-, a félidő közepén pedig Fran García kiállítása miatt emberhátrányba került.
A Real Madrid nagy pofont kapott, Xabi Alonso a bírót szidta
A Real a piros lap után is támadásban maradt, de továbbra sem tudta bevenni a vendégek kapuját, a ráadásban pedig Alvaro Carreras is a kiállítás sorsára jutott. A rivális ezek után a svéd Williot Swedberg második góljával a 93. percben eldöntötte a meccset.
A találkozó után Vinícisu még ironizált is a játékvezetővel, mondván, azt remélte, lesz még egy piros lap.
A mérkőzés után Xabi Alonso nem rejtette véka alá a véleményét, a Real edzője keményen bírálta a játékvezetést.
Nem tetszett a játékvezető teljesítménye. Álvaro Carreras második sárga lapja nagyon vitatható volt, a játékvezető túl gyorsan cselekedett. Nem tetszett, hogy így kicsúszott a kezéből az irányítás.
A Celta játékosainak viszont engedte, hogy húzzák az időt, sosem figyelmeztette őket, holott folyamatosan tördelték a játékot” – fakadt ki Alejandro Quintero teljesítménye miatt Xabi Alonso.
A vereséggel a címvédő madridiak hátránya négy pontra nőtt a listavezető FC Barcelona mögött.
A Real Madrid legközelebb a Bajnokok Ligájában játszik rangadót a Manchester City ellen.
La Liga, 15. forduló:
Elche-Girona 3-0 (1-0)
Valencia-Sevilla 1-1 (0-0)
Espanyol-Rayo Vallecano 1-0 (1-0)
Real Madrid-Celta Vigo 0-2 (0-0)
Kapcsolódó cikkek
