Xabi Alonso erős csapatot küldött pályára, többek között Dean Huijsennel, Arda Gülerrel és Kylian Mbappéval, ennek ellenére a Realnak komoly nehézségei akadtak az alacsonyabb osztályú ellenféllel szemben. A Talavera védelmét végül a 42. percben sikerült feltörni. Egy vitatott büntetőt ítéltek a hazaiak ellen, miután Marcos Moreno a saját karjára fejelte a labdát a tizenhatoson belül. A megítélt tizenegyest Mbappé magabiztosan értékesítette, megszerezve a vezetést a Real Madridnak.

Mbappé két gólja nagyon kellett a Real Madridnak

Fotó: THOMAS COEX / AFP

A Real Madrid végig izgulhatott

A hosszabbítás perceiben, az első félidő végén tovább nőtt a vendégek előnye. Mbappé betört a büntetőterületre, majd az alapvonalról visszagurított labdáját Manuel Farrando szerencsétlenül a saját kapujába juttatta.

A Talavera azonban nem adta fel. Tíz perccel a rendes játékidő vége előtt sikerült szépíteniük: Farrando ezúttal javított korábbi hibáján, beadását Nahuel Arroyo váltotta gólra.

Úgy tűnt, Mbappé a 88. percben végleg eldönti a továbbjutást, amikor megszerezte második gólját, a hazaiak kapusa, Jaime González nagyot hibázott.

A dráma azonban itt még nem ért véget. A hazaiak ismét betaláltak, amikor Gonzalo Di Renzo volt eredményes: egy kapufáról kipattanó labdát pofozott a hálóba, így 3–2-re módosult az állás. A hosszabbítás pillanataiban csak Andrij Lunyinon múlt, hogy a Real megőrizte az előnyét és továbbjutott.

Bár a Real Madrid győzött, két kapott gól egy harmadosztályú csapattól mindenképpen aggasztó lehet a klub vezetősége számára, amely továbbra is figyelemmel kíséri Xabi Alonso helyzetét.