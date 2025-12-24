A francia élvonalban szereplő csapat vezetésével kötött megállapodás 2026. június 30-ig érvényes a Real Madrid bejelentése szerint, tehát Endrick csupán fél évet tölt kölcsönben a Lyonnál.

Kölcsönadta a Real Madrid a Lyonnak a brazil csodagyereket

Endrick hazájában, a Palmeiras ifjúsági akadémiáján tűnt fel, ahol 82 mérkőzésen lépett pályára, 21 gólt szerzett és három gólpasszt adott. A nagy tehetségként számon tartott, s 21 millió eurós piaci értékű csatár tavaly csatlakozott a Real Madridhoz, amelynek színeiben ebben a szezonban három mérkőzésen lépett pályára, gólt nem szerzett – számolt be róla az MTI.

Endrick helyzete nem volt egyszerű a Realnál, hiszen Kylian Mbappé árnyékában nem sok esélye kínálkozott arra, hogy beverekedje magát a kezdőbe, ráadásul a klubvilágbajnokságon feltűnt Gonzalo García is megelőzte őt a sorban Xabi Alonso vezetőedzőnél. A 19 éves brazil a La Ligában, a Bajnokok Ligájában és a Király-kupában is csak egy-egy mérkőzésen jutott szóhoz, ráadásul egyik találkozót sem játszhatta végig.

