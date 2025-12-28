Live
Megint megköszönhetik Madridban Kylian Mbappénak. A világbajnok francia támadó ugyanis egyetlen Real Madrid-játékosként került be az IFFHS által rendezett Globe Soccer Awards díjátadón a 2025-ös év csapatába. A legjobb fiatal játékosok tizenegyében viszont három Real-játékos is helyet kapott.

Vasárnap osztotta ki a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó IFFHS nevű szervezet a Globe Soccer Awards elnevezésű díjait. A díjnak különösebb presztízse nincs, de vannak klubok, amelyeknél igenis számít, hogy van-e játékosuk a díjazottak között. A Real Madrid például ilyen. A spanyol óriásklub a két legutóbbi Aranylabda-gálát bojkottálta, mert szerintük játékosukat, Vinícius Jr.-t 2023-ban megalázták azzal, hogy nem ő kapta a díjat.

Kylian Mbappe of Real Madrid celebrates his goal during the LaLiga EA Sports football match between Real Madrid CF and Sevilla FC at Estadio Bernabeu in Madrid, Spain, on December 20, 2025. (Photo by Alberto Gardin/NurPhoto) (Photo by Alberto Gardin / NurPhoto via AFP)
Szívesen! Mintha ezt üzenné a Real Madrid sztárja, Kylian Mbappé.
Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

 Most majdnem lett egy újabb gála, amit bojkottálhattak volna.

Egy Real Madrid-játékos az év csapatában

Az év csapatába ugyanis mindössze egyetlen Real Madrid-játékos jutott, mondjuk napjainkba nincs olyan 11, amiből Kylian Mbappét ki lehetne hagyni.

Az év csapata: Donnarummal (olasz, Manchester City) – Nuno Mendes (portugál, PSG), Willian Pacho (ecuadori, PSG), Hakimi (marokkói, PSG) – Vitinha (portugál, PSG), Pedri (spanyol, Barcelona), L. Yamal (spanyol, Barcelona) – Mbappé (francia, Real Madrid), Dembelé (francia, PSG) – Haaland (norvég, Man.City), Kane (angol, Bayern München).

Mint látszik, a csapatot összellítóknak nem volt könnyű dolguk, és nem azért, mintha ne lenne mindenkinek helye a legjobb 11-ben, de utoljára talán az 1950-es években állt fel egy csapat négy csatárral.

A fiatalok között a Real lett a PSG

Míg a legjobb 11-ben 5 Paris Saint-Germain-játékos és csak egy Real-focista kapott helyet, addig a legjobb 20 éven aluliak csapatában a spanyol sztárklub három focistával (Huijsens, Arda Güler, Mastantuono) is képviselteti magát.

A 2025 legjobb játékmestere a PSG portugál sztárja, Vitinha lett, a legjobb játékvezet a francia Clement Turpin, a legjobb női játékvezető az olasz Maria Sole Ferrieri Caputi, az év szövetségi kapitánya pedig a spanyol válogatott mestere, Luis De La Fuente lett. 

Lamine Yamal egy Diego Maradonáról elnevezett díjat is kapott, míg Ronaldo, hogy nehogy díjazatlanul maradjon, megkapta a legjobb közel-keleti játékosnak járó elismerést... egy valóban közel-keleti játékos helyett.

Akit érdekelnek a további díjazottak, a Marca élő hírfolyamából kedvére szemezgethet.

 

 

