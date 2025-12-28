Vasárnap osztotta ki a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó IFFHS nevű szervezet a Globe Soccer Awards elnevezésű díjait. A díjnak különösebb presztízse nincs, de vannak klubok, amelyeknél igenis számít, hogy van-e játékosuk a díjazottak között. A Real Madrid például ilyen. A spanyol óriásklub a két legutóbbi Aranylabda-gálát bojkottálta, mert szerintük játékosukat, Vinícius Jr.-t 2023-ban megalázták azzal, hogy nem ő kapta a díjat.

Szívesen! Mintha ezt üzenné a Real Madrid sztárja, Kylian Mbappé.

Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Most majdnem lett egy újabb gála, amit bojkottálhattak volna.

Egy Real Madrid-játékos az év csapatában

Az év csapatába ugyanis mindössze egyetlen Real Madrid-játékos jutott, mondjuk napjainkba nincs olyan 11, amiből Kylian Mbappét ki lehetne hagyni.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: The IFFHS Men's Team of the Year for 2025. pic.twitter.com/TbzxvgX5mb — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 28, 2025

Az év csapata: Donnarummal (olasz, Manchester City) – Nuno Mendes (portugál, PSG), Willian Pacho (ecuadori, PSG), Hakimi (marokkói, PSG) – Vitinha (portugál, PSG), Pedri (spanyol, Barcelona), L. Yamal (spanyol, Barcelona) – Mbappé (francia, Real Madrid), Dembelé (francia, PSG) – Haaland (norvég, Man.City), Kane (angol, Bayern München).

Mint látszik, a csapatot összellítóknak nem volt könnyű dolguk, és nem azért, mintha ne lenne mindenkinek helye a legjobb 11-ben, de utoljára talán az 1950-es években állt fel egy csapat négy csatárral.

A fiatalok között a Real lett a PSG

Míg a legjobb 11-ben 5 Paris Saint-Germain-játékos és csak egy Real-focista kapott helyet, addig a legjobb 20 éven aluliak csapatában a spanyol sztárklub három focistával (Huijsens, Arda Güler, Mastantuono) is képviselteti magát.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: The IFFHS Men's U-20 Youth Team of the Year 2025. pic.twitter.com/GN6NRdGlnK — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 28, 2025

A 2025 legjobb játékmestere a PSG portugál sztárja, Vitinha lett, a legjobb játékvezet a francia Clement Turpin, a legjobb női játékvezető az olasz Maria Sole Ferrieri Caputi, az év szövetségi kapitánya pedig a spanyol válogatott mestere, Luis De La Fuente lett.

Lamine Yamal egy Diego Maradonáról elnevezett díjat is kapott, míg Ronaldo, hogy nehogy díjazatlanul maradjon, megkapta a legjobb közel-keleti játékosnak járó elismerést... egy valóban közel-keleti játékos helyett.

