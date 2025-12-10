Live
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasz hatodik fordulójának rangadóján a Real Madrid 2-1-re kikapott hazai pályán a Manchester Citytől. A vereséggel minden bizonnyal megpecsételődött a Real Madrid edzőjének, Xabi Alonsónak a sorsa, akinek az állása is volt a tét. A még mindig százszázalékos Arsenal 3-0-ra nyert a Club Brugge vendégként, a címvédő Paris Saint-Germain viszont meglepetésre csak 0-0-s döntetlent ért el az Athletic Bilbao otthonában.

A Bajnokok Ligája heti fordulójának egyik legizgalmasabb mérkőzésén a Real Madrid a Manchester Cityt fogadta. A két csapat legutóbb tavaly a BL-nyolcaddöntőjébe jutásért rendezett playoffban találkozott egymással, akkor mindkét meccset a spanyol csapat nyerte – igaz, akkor még Carlo Ancelotti irányította a Királyi Gárdát.

A Real Madrid játékosai a meccs előtti bemelegítés során
A Real Madrid játékosai a meccs előtti bemelegítés során
Fotó: THOMAS COEX / AFP

Mbappé csere volt, ultimátumot kapott a Real Madrid edzője

Ami a formát illeti, a Real Madrid a legutóbbi öt bajnokijából csak egyet tudott megnyerni, így októberben, miután megnyerte a Barcelona elleni El Clásicót, még öt pont előnnyel vezette a tabellát, mostanra viszont négy pontos hátrányban van a La Ligában a katalánokkal szemben. A BL-ben viszont, különösen hazai pályán rendkívül imponáló a mérlege, ugyanis a utóbbi 14 mérkőzéséből csak egyet veszített el, a többit pedig kivétel nélkül megnyerte. Pep Guardiola Cityje – amely második helyen áll a Premier League-ben – meglepetésre kikapott hazai pályán az előző körben a Bayer Leverkusentől. A spanyol szakember akkor nem kevesebb, mint tíz helyen változtatott kezdőcsapatán, most azonban ugyanazt a csapatot küldte pályára, amelyet a hétvégén is a Sunderland ellen.

A túloldalon meglepetésre kimaradt a Real Madrid kezdőjéből Kylian Mbappé, aki a hétvégi Celta Vigo elleni vesztes bajnokin eltörte a gyűrűsujját. A világbajnok francia támadó kirobbanó formában van, hiszen kilenc góllal vezeti az alapszakasz góllövőlistáját, a Manchester City ellen pedig különösen jól ment neki eddig, hét meccsen hétszer talált be. 

A szerda esti rangadó azért is nagyon fontos a Madrid számára, mert a vezetőség állítólag megelégelte az utóbbi hetekben mutatott borzalmas formát, és arra jutott, hogy egy újabb elveszített meccs után kirúgja Xabi Alonsót.

A semmiből fordított a Manchester City

Lendületesen kezdett a Real Madrid, és már a 2. percben úgy tűnt, tizenegyeshez jut, miután Viníciust elkaszálta Matheus Nunes, Turpin játékvezető először tizenegyest ítélt, viszont a VAR-vizsgálat után kiderült, kívül történt a szabálytalanság. A szabadrúgás után Valverde bombázott távolról, de centikkel elkerülte a labda a kaput. A 7. percben egy remek kontra után Vinícius került helyzetbe, de a kimozduló Donnarumma fölött a jobb kapufa mellé pörgetett.

Real Madrid's Brazilian forward #11 Rodrygo celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League league phase day 6 football match between Real Madrid CF and Manchester City at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on December 10, 2025. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
Rodrygo megszerezte idénybeli első gólját
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A kezdeti megilletődöttség után a City is felvette a ritmust, de helyzetekben ez nem mutatkozott meg, jobbára a tanácstalanság érződött az angol csapat játékán. 

A 28. percben aztán egy szép támadás végén megszerezte a vezetést a Real Madrid Rodrygo révén,

aki Bellinghamtől kapta a passzt, majd befutott a tizenhatos belülre és kilőtte a jobb alsó sarkot.

Hét perccel később aztán gyakorlatilag a semmiből egyenlített a Manchester City az első kapura lövéséből. Egy szöglet után Gvardiol közeli fejesét ugyan még védte Thibaut Courtois, de kipattanót Nico O'Reilly lőtte a madridi kapuba.

Aztán még a szünet előtt jött a hideg zuhany a hazaiaknak: Antonio Rüdiger rántotta le a tizenhatoson belül az addig meglehetősen keveset mutató Erling Haalandot, a VAR-vizsgálat után pedig a játékvezető befújta a büntetőt, amit a norvég támadó magabiztosan értékesített, így fordított a City. Sőt, az első játékrész hajrájában csak Courtois-nak köszönhette a Real, hogy nem került még nagy nagyobb hátrányba.

Manchester City's Norwegian forward #09 Erling Braut Haland (L) celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League league phase day 6 football match between Real Madrid CF and Manchester City at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on December 10, 2025. (Photo by Thomas COEX / AFP)
Hiába volt kevés helyzete a Citynek, kétszer is bevette a Real kapuját az első félidőben
Fotó: THOMAS COEX / AFP

A hátrány ellenére Xabi Alonso nem változtatott a szünetben. Pörgősen indult a második félidő, mindkét kapu előtt záporoztak a helyzetek. A folytatásban a City állt közelebb az újabb gólhoz, de Courtois bravúros védésekkel meccsben tartotta a Realt. Guardiola aztán a 70. percben lecserélte három támadóját, Haalandot, Cherkit és Fodent, akiket vélhetően már a hétvégi Crystal Palace elleni bajnokira pihentetett. 

A 75. percben aztán Valverde esett el a tizenhatos belül, de O'Reilly még a tizenhatoson kívül szabálytalankodott vele szemben, így büntető helyett csak szabadrúgást kapott a madridi együttes. A 79. percben Xabi Alonso kihasználta utolsó cserelehetőségé is, Asencio helyett jött Endrick, ami azt jelentette, hogy Mbappé egyetlen percet sem kapott. A hajrában mindent egy lapra feltéve rohamozott a Real, Endrick fejesénél közel járt az egyenlítéshez, de a brazil a felső lécet találta el. A hátra lévő percekben az eredmény már nem változott, így a Real sorozatban másodszor kapott ki és másodszor szenvedett vereséget a BL-alapszakaszban, miközben a 13 pontos Manchester City megelőzve mostani riválisát feljött a nyolcaddöntőbe jutást érő negydik helyre a tabellán.

Az Arsenal simán hozta a kötelezőt

A BL-alapszakasz tabelláját százszázalékos mérleggel, egyedüli veretlen csapatként vezető Arsenal a Club Brugge vendégként lépett pályára, s bár az észak-londoni együttest komoly sérüléshullám sújtotta, így is könnyedén nyert. Az angol együttes Noni Madueke bombagóljával szerzett vezetést az első félidőben, majd a második félidő elején két gyors góllal eldöntötte a meccset. Előbb Madueke duplázott, majd Gabriel Martinelli szerezte meg a harmadik vendég találatot. Az Ágyúsok továbbra is a mezőny egyetlen hibátlan csapataként vezetik a tabellát, és már csak egyetlen találatra vannak attól, hogy elérjék a 400 gólos határt az európai kupasorozatokban.

A címvédő Paris Saint-Germain az Athletic Bilbao vendégeként lépett pályára. Luis Enrique dolgát nehezítette, hogy két kulcsjátékosára sem számíthatott, ugyanis az aranylabdás Ousmane Dembélé betegség miatt hagyta ki az összecsapást, míg a kapus Lucas Chevalier nem épült fel a bokasérüléséből. A PSG ugyan végig nagy fölényben játszott, de végül  spanyolok meglepetésre otthon tudtak tartani egy pontot.

Bajnokok Ligája alapszakasz, 6. forduló:

Real Madrid (spanyol)-Manchester City (angol) 1-2 (1-2)
Borussia Dortmund (német)-Bodö/Glimt (norvég) 2-2 (1-1)
Bayer Leverkusen (német)-Newcastle United (angol) 2-2 (1-0)
Benfica (portugál)-SSC Napoli (olasz) 2-0 (1-0)
Juventus (olasz)-Pafosz (ciprusi) 2-0 (0-0)
Club Brugge (belga)-Arsenal (angol) 0-3 (0-1)
Athletic Bilbao (spanyol) - Paris Saint-Germain (francia) (0-0)
Qarabag (azeri)-Ajax Amsterdam (holland) 2-4 (1-1)
gól: Duran (10.), Matheus Silva (47.), illetve Dollberg (39.), Gloukh (79., 90.), Gaaei (83.)

Villarreal (spanyol)-FC Köbenhavn (dán) 2-3 (0-1)
gól: Comesana (47.), Oluwaseyi (56.), illetve Elyounoussi (2.), Acsuri (48.), Cornelius (90.)

