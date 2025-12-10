A Bajnokok Ligája heti fordulójának egyik legizgalmasabb mérkőzésén a Real Madrid a Manchester Cityt fogadta. A két csapat legutóbb tavaly a BL-nyolcaddöntőjébe jutásért rendezett playoffban találkozott egymással, akkor mindkét meccset a spanyol csapat nyerte – igaz, akkor még Carlo Ancelotti irányította a Királyi Gárdát.

A Real Madrid játékosai a meccs előtti bemelegítés során

Fotó: THOMAS COEX / AFP

Mbappé csere volt, ultimátumot kapott a Real Madrid edzője

Ami a formát illeti, a Real Madrid a legutóbbi öt bajnokijából csak egyet tudott megnyerni, így októberben, miután megnyerte a Barcelona elleni El Clásicót, még öt pont előnnyel vezette a tabellát, mostanra viszont négy pontos hátrányban van a La Ligában a katalánokkal szemben. A BL-ben viszont, különösen hazai pályán rendkívül imponáló a mérlege, ugyanis a utóbbi 14 mérkőzéséből csak egyet veszített el, a többit pedig kivétel nélkül megnyerte. Pep Guardiola Cityje – amely második helyen áll a Premier League-ben – meglepetésre kikapott hazai pályán az előző körben a Bayer Leverkusentől. A spanyol szakember akkor nem kevesebb, mint tíz helyen változtatott kezdőcsapatán, most azonban ugyanazt a csapatot küldte pályára, amelyet a hétvégén is a Sunderland ellen.

A túloldalon meglepetésre kimaradt a Real Madrid kezdőjéből Kylian Mbappé, aki a hétvégi Celta Vigo elleni vesztes bajnokin eltörte a gyűrűsujját. A világbajnok francia támadó kirobbanó formában van, hiszen kilenc góllal vezeti az alapszakasz góllövőlistáját, a Manchester City ellen pedig különösen jól ment neki eddig, hét meccsen hétszer talált be.

A szerda esti rangadó azért is nagyon fontos a Madrid számára, mert a vezetőség állítólag megelégelte az utóbbi hetekben mutatott borzalmas formát, és arra jutott, hogy egy újabb elveszített meccs után kirúgja Xabi Alonsót.

A semmiből fordított a Manchester City

Lendületesen kezdett a Real Madrid, és már a 2. percben úgy tűnt, tizenegyeshez jut, miután Viníciust elkaszálta Matheus Nunes, Turpin játékvezető először tizenegyest ítélt, viszont a VAR-vizsgálat után kiderült, kívül történt a szabálytalanság. A szabadrúgás után Valverde bombázott távolról, de centikkel elkerülte a labda a kaput. A 7. percben egy remek kontra után Vinícius került helyzetbe, de a kimozduló Donnarumma fölött a jobb kapufa mellé pörgetett.