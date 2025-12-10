A Real Madrid a hatodik, míg a Manchester City a 12. helyről várhatja a magyar idő szerint 21.00-kor kezdődő találkozót, így elmondhatjuk, hogy mindkét csapatnak rendkívül fontos lenne a három pont a januári alapszakasz lezárás előtt (addig már csak a mostanin kívül két meccs lesz). Egyik olvasónk nem volt rest képet küldeni arról, hogy bizony erre a szuper találkozóra is kijutott pár magyar szurkoló, akik a helyszínen izgulhatják végig a két gigász összecsapását.

A Real Madrid stadionja ultramodern létesítmény

Fotó: Hargitai Ádám

A Real Madrid otthon akarja tartani a három pontot

A kinti magyar különítmény szerint a hangulat remek, a stadion teteje be van húzva, ugyanakkor érdekes, de a madridi időjárás, ha lehet ilyet mondani, talán még egy fokkal rosszabb is, mint az itthoni, pedig az sem éppen egy főnyeremény jelenleg.