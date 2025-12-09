A Real Madrid és a Manchester City az elmúlt években rendre összecsapott a Bajnokok Ligája főtábláján, és a BL 2025/26-os kiírásában is megmérkőzik a két csapat. Az alapszakasz 6. fordulójának szerdai játéknapján Spanyolországban találkoznak a felek, de ezúttal olyan előjelekkel, hogy Xabi Alonso együttese a legutóbbi hét tétmérkőzéséből csupán kettőt nyert meg, miközben Pep Guardiola gárdája október vége óta kilenc alkalomból hétszer győzött. A belső feszültségekkel teli madridiakat ráadásul több sérülés is sújtja: David Alaba, Dani Carvajal és Trent Alexander-Arnold után az elvesztett vasárnapi bajnokin Éder Militao is kiesett, ráadásul Kylian Mbappé is fájdalommal játszott.

Xabi Alonso állása lehet a tét a Real Madrid Manchester City elleni BL-rangadója előtt

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Kylian Mbappé sérülten segítheti Xabi Alonso Real Madridnál maradását

A Real Madridhoz közel álló Marca a hétfői cikkében azt állította, hogy az aranycipős francia focista bal kezén eltört a gyűrűsujja, de a tervek szerint így is pályára lép szerdán. Erre szükség is lehet, a spanyol sajtóban ugyanis

már tényként állítják, hogy Xabi Alonso állása komoly veszélyben van,

és egy Manchester City elleni vereség esetén akár már decemberben meneszthetik őt. Konkrétan, akár már az Alavés elleni vasárnapi bajnokin sem ülhet a kispadon, ha a City elviszi a három pontot Madridból – Alonso lehetséges utódjaként leginkább Zinédine Zidane-ról és Jürgen Kloppról cikkeznek az országban.

A hétfői edzésen Mbappéhez és társaihoz egy 18 éves játékos először csatlakozott, az akadémista José Reyes szereplése pedig azért is különleges, mert ő a 2019-ben autóbalesetben elhunyt exfocista, José Antonio Reyes fia. Szerdán ugyanakkor még biztosan nem lép pályára.

Öt forduló után az ötödik Real Madrid 12, míg a kilencedik Manchester City 10 ponttal áll a BL alapszakaszának 36 csapatos tabelláján.