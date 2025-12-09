Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos dolgot árult el az áprilisi választásról – videó

Ezt látnia kell!

Megnéztük az új orosz diszkontot: mutatjuk, mit és mennyiért lehet kapni

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 6. fordulójának szerdai játéknapján a Real Madrid és a Manchester City egymás ellen lép pályára Spanyolországban. A madridiakat irányító Xabi Alonso állása spanyol sajtóhírek szerint ettől a BL-meccstől függhet, de a csapata nagy bajban van, és már Kylian Mbappé is csatlakozott a sérültek közé.

A Real Madrid és a Manchester City az elmúlt években rendre összecsapott a Bajnokok Ligája főtábláján, és a BL 2025/26-os kiírásában is megmérkőzik a két csapat. Az alapszakasz 6. fordulójának szerdai játéknapján Spanyolországban találkoznak a felek, de ezúttal olyan előjelekkel, hogy Xabi Alonso együttese a legutóbbi hét tétmérkőzéséből csupán kettőt nyert meg, miközben Pep Guardiola gárdája október vége óta kilenc alkalomból hétszer győzött. A belső feszültségekkel teli madridiakat ráadásul több sérülés is sújtja: David Alaba, Dani Carvajal és Trent Alexander-Arnold után az elvesztett vasárnapi bajnokin Éder Militao is kiesett, ráadásul Kylian Mbappé is fájdalommal játszott.

Xabi Alonso állása lehet a tét a Real Madrid Manchester City elleni BL-rangadója előtt
Xabi Alonso állása lehet a tét a Real Madrid Manchester City elleni BL-rangadója előtt
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Kylian Mbappé sérülten segítheti Xabi Alonso Real Madridnál maradását

A Real Madridhoz közel álló Marca a hétfői cikkében azt állította, hogy az aranycipős francia focista bal kezén eltört a gyűrűsujja, de a tervek szerint így is pályára lép szerdán. Erre szükség is lehet, a spanyol sajtóban ugyanis 

már tényként állítják, hogy Xabi Alonso állása komoly veszélyben van,

és egy Manchester City elleni vereség esetén akár már decemberben meneszthetik őt. Konkrétan, akár már az Alavés elleni vasárnapi bajnokin sem ülhet a kispadon, ha a City elviszi a három pontot Madridból – Alonso lehetséges utódjaként leginkább Zinédine Zidane-ról és Jürgen Kloppról cikkeznek az országban.

A hétfői edzésen Mbappéhez és társaihoz egy 18 éves játékos először csatlakozott, az akadémista José Reyes szereplése pedig azért is különleges, mert ő a 2019-ben autóbalesetben elhunyt exfocista, José Antonio Reyes fia. Szerdán ugyanakkor még biztosan nem lép pályára.

Öt forduló után az ötödik Real Madrid 12, míg a kilencedik Manchester City 10 ponttal áll a BL alapszakaszának 36 csapatos tabelláján.

Robbant a bomba, repültek az üvegek a madridi öltözőben a vereség után
Döbbenetes pofont kapott a Real Madrid, Xabi Alonso nekiment a bírónak
Madridi rémálom: a legjobb meccse után szenvedett súlyos sérülést a Real sztárja

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!