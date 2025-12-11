A Manchester City elleni mérkőzés előtt nem volt könnyű helyzetben a Real Madrid edzője, Xabi Alonso, aki sérülés miatt nyolc játékosára nem számíthatott, köztük Kylian Mbappéra, aki kilenc találattal vezeti az alapszakasz góllövőlistáját. Ráadásul az elmúlt hetek botlásai miatt a spanyol sajtóban felmerült, hogy egy újabb kudarc után a spanyol edző szedheti a sátorfáját, márpedig Pep Guardiola együttese 2-1-re nyert, ezzel megszerezve második idegenbeli győzelmét ebben a BL-szezonban.
A Real Madrid otthon bukott csúcsrangadót
Pedig az első félórában csak a Real akarata érvényesült, a házgazda kimondottan jól kezdte a meccset és a vezetést is megszerezte Rodyrgo révén. A brazil támadó már a negyedik gólját szerezte a City ellen, márpedig ennél többször egy csapat ellen sem volt eredményes a legrangosabb európai kupasorozatban. Guardiola által irányított csapat ellen pedig csak Lionel Messi és Karim Benzema szerzett több gólt (7-7).
„Nagyon csalódottak vagyunk. Szerintem az első félidőben sokkal jobban játszottunk, aminek köszönhetően a vezetést is megszereztük. De sovány előny volt, amit nem tudtunk megtartani. Dolgoznunk kell tovább. Mindannyian tisztában voltunk vele, hogy nüanszok fognak dönteni, és így is történt” – mondta a meccs után Rodrygo.
A City még az első félidőben egyenlített a 20 éves Nico O'Reilly góljával, majd a győztes találatot a karrierje 50. BL-mérkőzésén az 51. alkalommal eredményes Erling Haaland szerezte tizenegyesből.
A Real Madrid számára különösen fájó lehet a vereség, mivel az idei szezon talán legdinamikusabb és legkiegyensúlyozottabb teljesítményét nyújtotta a csapat, igaz a helyzetkihasználással akadtak problémák.
A rekordbajnoknak mindössze egy kaput eltalált lövése volt a meccsen, ami a 2003/04-es szezon óta a legrosszabb mutató egy hazai Bajnokok Ligája-mérkőzésen.
Ugyanakkor a Real mindössze a második vereségét szenvedte el a legutóbbi 15 hazai mérkőzéséből a BL-főtáblán, a többit kivétel nélkül megnyerte.
„Nem tudom, hogy elvesztettük-e az önbizalmunkat, miután gólt szereztek, de a második góljuk nagyon gyorsan jött. Nehéz, amikor a semmiből hirtelen hátrányba kerülsz. A szünetben azt beszéltünk, hogy ugyanazt a játékot folytassuk, amit az első félidő nagy részében is, de a City erősebben jött ki a második félidőre” – mondta Thibaut Courtois, a Real Madrid kapusa, aki hat védést mutatott be a meccsen.
Xabi Alonso aggódik, de egyelőre kitart a türelem vele szemben
A lefújás után a legtöbb szurkolót első sorban az foglalkoztatott, hogy a madridi vezetőség betartja-e a szavát a Xabi Alonsónak tett ultimátummal kapcsolatban. Szerda este azonban több spanyol lap, köztük a Marca is arról számolt be, hogy a játékosként kétszeres BL-győztes szakembert nem rúgja ki a Real. „A kudarc ellenére Xabi nyert magának még egy kis időt”. Alonso állítólag főként annak köszönheti, hogy megtarthatta az állását, hogy a csalódást keltő eredmény ellenére a Real Madrid végig harcosan játszott a Manchester City ellen. Ettől függetlenül továbbra is nagy a nyomás a madridiak trénerén, és a hétvégi Alavés elleni idegenbeli bajnokin már nem fog beleférni ez újabb kudarc.
Xabi Alonso nem is tudott hibát találni csapata játékában, a lefújás után elégedett volt a játékosai teljesítményével.
Nincs okunk hibáztatni magunkat.
Jól kezdtünk, megszereztük a vezetést. A játékosaim mindent beleadtak az utolsó leheletükig küzdöttek – nem tudok mit a csapat szemére vetni egy ilyen teljesítmény után. De vannak olyan pillanatok, amikor a bekapott ütések jobban fájnak, és ez most így van. Tíz perc alatt fordítottak egy szöglettel és egy büntetővel, a meccs azon szakaszában, amikor mi irányítottunk” – kezdte a Real Madrid edzője.
„Önkritikusnak kell lennünk, de továbbra is hinnünk kell magunkban és dolgoznunk kell tovább, miközben reménykedünk benne, hogy gyorsan véget tudunk vetni ennek a nehéz időszaknak. Egyértelműen az a célunk, hogy következetesek legyünk, függetlenül attól, hogy melyik sorozatban játszunk, vagy ki az ellenfél. Ez most egy Bajnokok Ligája-mérkőzés volt, ahol a koncentrációt és a tempót tekintve emeltük a szintet. Ebbe kell belekapaszkodnunk, és tovább kell építkeznünk” – vélekedett Xabi Alonso.
A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a spanyol szakembert arról faggatták az újságírók, hogy aggódik-e az állása miatt, tekintve, hogy a Real Madrid az utolsó nyolc mérkőzéséből csak kettőt tudott megnyerni.
Aggódom a következő meccs miatt, de a Real Madrid a fontos. A csapatról, a játékosokról és arról van szó, hogyan tudok nekik segíteni. Nem én vagyok a probléma”
– mondta sejtelmesen Alonso.
Pep Guardiola a szerdai sikerrel tovább javította a Real Madrid elleni mérlegét. A Barcelona és a Bayern München korábbi edzője eddig 28 meccsből 14-et megnyert a Real ellen, és mindössze hétszer kapott ki. A futballtörténelemben mindössze két edző van, aki ennél többször tudott nyerni a Királyi Gárda ellen, Helenio Herrera (22-szer) és Luis Aragonés (16-szor). Guardiola ettől függetlenül elismerte, hogy a meccs túlnyomó részében a spanyol fővárosi együttes volt a jobb.
„Valahányszor náluk volt a labda, nehéz helyzetbe hoztak minket, különösen Rodrygo. Az első gólig nem voltunk játékban. Sok játékosomnak ez volt az első alkalom, hogy ebben a stadionban lépett pályára. Szerintem a jövőre nézve tanulságos meccs volt, hogy a következő szakaszban is így kell majd játszaniuk.”
„Nyilvánvalóan a tizenegyes után megnyugodtunk. Aztán, onnantól, hogy becserélték Endricket, Vinícius nagyon szabaddá vált…ott már csak az volt a lényeg, hogy kihúzzuk kapott gól nélkül” – mondta a korábbi Barcelona-tréner, aki Rodrygóról is szót ejtett a lefújás után. „Elmondtam neki, hogy szerintem milyen jó játékos. Ez a srác egészen más szint. Örülök, hogy felépült a sérüléséből. Nagyon-nagyon jó”.
Guardiola hiányolt egy piros lapot
A győzelem ellenére Clement Turpin játékvezető teljesítményét sem hagyta szó nélkül Guardiola. A katalán edző úgy vélte, a City büntetője teljesen jogos volt, azonban szerinte Real Madrid védőjét, Antonio Rüdigert ki kellett volna állítani.
„A tizenegyes egyértelmű volt, Rüdiger pedig megérdemelte volna a második sárgát” – mondta a City edzője azzal kapcsolatban, hogy a német védő sárga lap nélkül megúszta a Savinho elleni elkéset belépőjét.
A Real Madrid a BL-alapszakasz következő fordulójában majd január 20-án fogadja a francia AS Monacót, majd az utolsó körben a José Mourinho irányította portugál Benfica otthonába látogat, míg a Manchester City előbb a norvég Bodö/Glimthez utazik, majd a Sallai Rolandot is foglalkoztató török Galatasaray ellen zárja a csoportküzdelmeket.
Bajnokok Ligája alapszakasz, 6. forduló:
Real Madrid (spanyol)-Manchester City (angol) 1-2 (1-2)
gól: Rodrygo (28.), illetve O'Reilly (35.), Haaland (43.-11-esből)
