A Manchester City elleni mérkőzés előtt nem volt könnyű helyzetben a Real Madrid edzője, Xabi Alonso, aki sérülés miatt nyolc játékosára nem számíthatott, köztük Kylian Mbappéra, aki kilenc találattal vezeti az alapszakasz góllövőlistáját. Ráadásul az elmúlt hetek botlásai miatt a spanyol sajtóban felmerült, hogy egy újabb kudarc után a spanyol edző szedheti a sátorfáját, márpedig Pep Guardiola együttese 2-1-re nyert, ezzel megszerezve második idegenbeli győzelmét ebben a BL-szezonban.

Kylian Mbappé ujjtörése miatt a kispadon nézte végig a Real Madrid meccsét

Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

A Real Madrid otthon bukott csúcsrangadót

Pedig az első félórában csak a Real akarata érvényesült, a házgazda kimondottan jól kezdte a meccset és a vezetést is megszerezte Rodyrgo révén. A brazil támadó már a negyedik gólját szerezte a City ellen, márpedig ennél többször egy csapat ellen sem volt eredményes a legrangosabb európai kupasorozatban. Guardiola által irányított csapat ellen pedig csak Lionel Messi és Karim Benzema szerzett több gólt (7-7).

„Nagyon csalódottak vagyunk. Szerintem az első félidőben sokkal jobban játszottunk, aminek köszönhetően a vezetést is megszereztük. De sovány előny volt, amit nem tudtunk megtartani. Dolgoznunk kell tovább. Mindannyian tisztában voltunk vele, hogy nüanszok fognak dönteni, és így is történt” – mondta a meccs után Rodrygo.

Rodrygo góljával még vezetett a Real Madrid

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A City még az első félidőben egyenlített a 20 éves Nico O'Reilly góljával, majd a győztes találatot a karrierje 50. BL-mérkőzésén az 51. alkalommal eredményes Erling Haaland szerezte tizenegyesből.

A Real Madrid számára különösen fájó lehet a vereség, mivel az idei szezon talán legdinamikusabb és legkiegyensúlyozottabb teljesítményét nyújtotta a csapat, igaz a helyzetkihasználással akadtak problémák.

A rekordbajnoknak mindössze egy kaput eltalált lövése volt a meccsen, ami a 2003/04-es szezon óta a legrosszabb mutató egy hazai Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

Ugyanakkor a Real mindössze a második vereségét szenvedte el a legutóbbi 15 hazai mérkőzéséből a BL-főtáblán, a többit kivétel nélkül megnyerte.

„Nem tudom, hogy elvesztettük-e az önbizalmunkat, miután gólt szereztek, de a második góljuk nagyon gyorsan jött. Nehéz, amikor a semmiből hirtelen hátrányba kerülsz. A szünetben azt beszéltünk, hogy ugyanazt a játékot folytassuk, amit az első félidő nagy részében is, de a City erősebben jött ki a második félidőre” – mondta Thibaut Courtois, a Real Madrid kapusa, aki hat védést mutatott be a meccsen.