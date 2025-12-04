Trent Alexander-Arnold szerdán este kezdőként lépett pályára az Athletic Bilbao elleni bajnoki mérkőzésen, és talán az eddigi legjobb meccsét játszotta a Real Madridban. A 27 éves angol játékos az első félidőben gólpasszt adott Kylian Mbappénak, majd a madridi csapat második góljában is főszerepet játszott egy remek beadással.

Trent Alexander-Arnold az eddigi legjobb meccsét játszotta a Real Madridban

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A Liverpoolból érkezett jobbhátvéd azonban nem tudta végigjátszani a meccset, ugyanis a második félidő elején egy beadás után rosszul ért földön, majd a bal combját kezdte fájlalni.

Mikor térhet vissza a Real Madrid sztárja?

A Madrid csütörtökön kiadott közleményében megerősítette, hogy Alexander-Arnold átesett az orvosi vizsgálatokon, és megállapították izomsérülést szenvedett a bal combjában.

A madridi klub honlapján konkrétumokról nincs szó, csak annyit írnak, hogy figyelemmel követik Alexander-Arnold állapotát. Azonban a The Athletic klubhoz közeli, névtelen forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a 34-szeres angol válogatott játékos körülbelül két hónapra esett ki.

A Liverpoolból érkezett játékosnak elképesztően peches szezonja van. Az idény elején több mint egy hónapot hagyott ki egy szeptemberben elszenvedett combhajlító-sérülés miatt.

Alexander-Arnold kiesése komoly csapás Xabi Alonsónak, akinek így nincs bevethető jobb hátvédje. A madridi csapat szakmai stábjában azért is nagy a csalódottság, mert úgy vélték, Alexander-Arnold éppen kezdte elérni legjobb formáját, amit a Bilbao elleni meccsen már meg is csillogtatott.