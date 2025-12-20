A Real Madrid az első félidőben veszélyesebben játszott, és a 38. percben meg is szerezte a vezetést. Rodrygo ívelt középre szabadrúgásból, Jude Bellingham pedig bombaerős fejest küldött a jobb felső sarokba.
Kiállítás és újabb Mbappé-gól a Real Madrid-Sevilla meccsen
A 68. percben Marcao megkapta a második sárga lapját, így a kiállítás sorsára jutott. A Sevilla brazil játékosa nehezen emésztette meg az ítéletet, dühösen magyarázott a bírónak, majd miután levonult a pályáról, látványosan őrjöngött.
A Real még kapott egy 11-est is a hajrában az egész meccsen nagy kedvvel és remekül játszó Rodrygo felrúgásáért.
A büntető mögé Kylian Mbappé állt, aki magabiztosan lőtt a kapuba, ezzel beállította Cristiano Ronaldo klubrekordját.
A francia sztárnak ez volt 2025-ben az 59. gólja klubjában – ez volt a legtöbb, amit a portugál is szerzett a Real színeiben egy naptári éven belül.
Xabi Alonso együttese 2-0-ra nyert, ezzel egy pontra megközelítette az éllovas Barcelonát, amely vasárnap a Villarreal otthonában lép pályára.
La Liga, 17. forduló:
Real Madrid-Sevilla 2-0 (1-0)
