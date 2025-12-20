A Real Madrid az első félidőben veszélyesebben játszott, és a 38. percben meg is szerezte a vezetést. Rodrygo ívelt középre szabadrúgásból, Jude Bellingham pedig bombaerős fejest küldött a jobb felső sarokba.

Jude Bellingham szerzett vezetést a Real Madridnak

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Kiállítás és újabb Mbappé-gól a Real Madrid-Sevilla meccsen

A 68. percben Marcao megkapta a második sárga lapját, így a kiállítás sorsára jutott. A Sevilla brazil játékosa nehezen emésztette meg az ítéletet, dühösen magyarázott a bírónak, majd miután levonult a pályáról, látványosan őrjöngött.

A Real még kapott egy 11-est is a hajrában az egész meccsen nagy kedvvel és remekül játszó Rodrygo felrúgásáért.

A büntető mögé Kylian Mbappé állt, aki magabiztosan lőtt a kapuba, ezzel beállította Cristiano Ronaldo klubrekordját.

A francia sztárnak ez volt 2025-ben az 59. gólja klubjában – ez volt a legtöbb, amit a portugál is szerzett a Real színeiben egy naptári éven belül.

𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄 𝐓𝐈𝐄𝐒 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐅𝐎𝐑 𝐌𝐎𝐒𝐓 𝐆𝐎𝐀𝐋𝐒 𝐅𝐎𝐑 𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃 𝐈𝐍 𝐀 𝐂𝐀𝐋𝐄𝐍𝐃𝐀𝐑 𝐘𝐄𝐀𝐑 ⚽️



59 | Cristiano Ronaldo (2013)

59 | Kylian Mbappé (2025) pic.twitter.com/CAvvC6uiFN — 433 (@433) December 20, 2025

Xabi Alonso együttese 2-0-ra nyert, ezzel egy pontra megközelítette az éllovas Barcelonát, amely vasárnap a Villarreal otthonában lép pályára.

La Liga, 17. forduló:

Real Madrid-Sevilla 2-0 (1-0)

Kapcsolódó cikkek