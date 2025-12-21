Live
A Real Madrid 2-0-ra legyőzte a vendég Sevillát a spanyol labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának szombati játéknapján. A Sevilla vezetőedzője nagyon kifakadt a játékvezetésre, míg a Real Madrid szurkolói az általuk kifütyült Vinícius Júnior reakciója miatt is dühöngenek.

Xabi Alonso vezetőedző a Sevilla elleni 2-0-s győzelem ellenére nem volt elégedett a Real Madrid játékával. Jude Bellingham góljával, majd a Cristiano Ronaldo rekordját beállító Kylian Mbappé büntetőjével győzött a fővárosi együttes, de a hajrában emberhátrányba is került vendégeknek a játék képe alapján reális lehetett volna a pontszerzés is. Az éllovas Barcelonára zárkózó hazaiak szurkolói Vinícius Júniorral is elégedetlenek voltak, a 83. percben lecserélt brazilt rengetegen ki is fütyülték, amikor elhagyta a pályát.

Vinícius Júnior a Sevilla ellen sem szakította meg a hosszú gólcsendjét Real Madrid-mezben
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Vinícius a Real Madrid-szurkolók célkeresztjében

A brazil válogatott támadó a mérkőzés után a közösségi oldalán mindössze három pontot írt a bejegyzéséhez, és még ennél is jobban felháborította a rajongókat, hogy 

a profilképét az eddigi Real-mezes fotóról egy brazil válogatottas fényképre cserélte az éjjel. 

A madridiak színeiben immáron két és fél hónapja gólképtelen Vinícius az elmúlt hetekben inkább a szerződéshosszabbítása körüli huzavonával került a hírekbe, és most sem a pályán nyújtott teljesítménye miatt emlékeznek rá a szurkolók.

Bíróbotrányt kiáltott a Sevilla

A Sevillánál már jóval kevésbé Viníciusszal, helyette inkább Alejandro Muniz Ruiz játékvezetővel foglalkoztak a lefújás után. Több játékos, köztük Lucien Agoumé is szidta a bíró ténykedését, de ennél is nagyobb botrányt kiáltott a félidőben kiállított vezetőedző, Matías Almeyda. A tréner szerint a „röhejes" ítéleteket hozó bíró arrogánsan viselkedett vele, márpedig – ahogy fogalmazott – ő se nem cirkuszi bohóc, se nem áruló. Hozzátette, a szombati teljesítménye után 

Muniz Ruizt fel kéne függeszteni az élvonalbeli játékvezetés alól.

A Sevilla a kilencedik, míg a Real Madrid a második helyen áll a spanyol bajnokság tabelláján.

Melyik csapat tud beleszólni a két gigász csatájába?

