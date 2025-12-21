Xabi Alonso vezetőedző a Sevilla elleni 2-0-s győzelem ellenére nem volt elégedett a Real Madrid játékával. Jude Bellingham góljával, majd a Cristiano Ronaldo rekordját beállító Kylian Mbappé büntetőjével győzött a fővárosi együttes, de a hajrában emberhátrányba is került vendégeknek a játék képe alapján reális lehetett volna a pontszerzés is. Az éllovas Barcelonára zárkózó hazaiak szurkolói Vinícius Júniorral is elégedetlenek voltak, a 83. percben lecserélt brazilt rengetegen ki is fütyülték, amikor elhagyta a pályát.
Vinícius a Real Madrid-szurkolók célkeresztjében
A brazil válogatott támadó a mérkőzés után a közösségi oldalán mindössze három pontot írt a bejegyzéséhez, és még ennél is jobban felháborította a rajongókat, hogy
a profilképét az eddigi Real-mezes fotóról egy brazil válogatottas fényképre cserélte az éjjel.
A madridiak színeiben immáron két és fél hónapja gólképtelen Vinícius az elmúlt hetekben inkább a szerződéshosszabbítása körüli huzavonával került a hírekbe, és most sem a pályán nyújtott teljesítménye miatt emlékeznek rá a szurkolók.
Bíróbotrányt kiáltott a Sevilla
A Sevillánál már jóval kevésbé Viníciusszal, helyette inkább Alejandro Muniz Ruiz játékvezetővel foglalkoztak a lefújás után. Több játékos, köztük Lucien Agoumé is szidta a bíró ténykedését, de ennél is nagyobb botrányt kiáltott a félidőben kiállított vezetőedző, Matías Almeyda. A tréner szerint a „röhejes" ítéleteket hozó bíró arrogánsan viselkedett vele, márpedig – ahogy fogalmazott – ő se nem cirkuszi bohóc, se nem áruló. Hozzátette, a szombati teljesítménye után
Muniz Ruizt fel kéne függeszteni az élvonalbeli játékvezetés alól.
A Sevilla a kilencedik, míg a Real Madrid a második helyen áll a spanyol bajnokság tabelláján.
Melyik csapat tud beleszólni a két gigász csatájába?
A spanyol labdarúgó-bajnokságban tovább él a klasszikus rivalizálás: a Barcelona és a Real Madrid örök párharca. A kiélezett küzdelem most is milliók figyelmét szegezi a pályára. A LaLiga a technikáról, a tempóról és a látványról szól – minden mérkőzés futballünnep, ahol a szenvedély és az elegancia kéz a kézben jár. A kérdés csak az, hogy a Real–Barca különcsatába ezúttal melyik csapat tud beleszólni? A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak a spanyol bajnoki esték – tippelj, és éld át a LaLiga varázsát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!