Xabi Alonso vezetőedző a Sevilla elleni 2-0-s győzelem ellenére nem volt elégedett a Real Madrid játékával. Jude Bellingham góljával, majd a Cristiano Ronaldo rekordját beállító Kylian Mbappé büntetőjével győzött a fővárosi együttes, de a hajrában emberhátrányba is került vendégeknek a játék képe alapján reális lehetett volna a pontszerzés is. Az éllovas Barcelonára zárkózó hazaiak szurkolói Vinícius Júniorral is elégedetlenek voltak, a 83. percben lecserélt brazilt rengetegen ki is fütyülték, amikor elhagyta a pályát.

Vinícius Júnior a Sevilla ellen sem szakította meg a hosszú gólcsendjét Real Madrid-mezben

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Vinícius a Real Madrid-szurkolók célkeresztjében

A brazil válogatott támadó a mérkőzés után a közösségi oldalán mindössze három pontot írt a bejegyzéséhez, és még ennél is jobban felháborította a rajongókat, hogy

a profilképét az eddigi Real-mezes fotóról egy brazil válogatottas fényképre cserélte az éjjel.

A madridiak színeiben immáron két és fél hónapja gólképtelen Vinícius az elmúlt hetekben inkább a szerződéshosszabbítása körüli huzavonával került a hírekbe, és most sem a pályán nyújtott teljesítménye miatt emlékeznek rá a szurkolók.

Bíróbotrányt kiáltott a Sevilla

A Sevillánál már jóval kevésbé Viníciusszal, helyette inkább Alejandro Muniz Ruiz játékvezetővel foglalkoztak a lefújás után. Több játékos, köztük Lucien Agoumé is szidta a bíró ténykedését, de ennél is nagyobb botrányt kiáltott a félidőben kiállított vezetőedző, Matías Almeyda. A tréner szerint a „röhejes" ítéleteket hozó bíró arrogánsan viselkedett vele, márpedig – ahogy fogalmazott – ő se nem cirkuszi bohóc, se nem áruló. Hozzátette, a szombati teljesítménye után

Muniz Ruizt fel kéne függeszteni az élvonalbeli játékvezetés alól.

A Sevilla a kilencedik, míg a Real Madrid a második helyen áll a spanyol bajnokság tabelláján.