Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Sokkoló! A NATO súlyos lépést tervez Oroszország ellen – nagy baj lehet ebből

Tudta?

Rendkívüli változás jön a nyugdíjaknál – nem véletlenül utalnak most máskor

Link másolása
Vágólapra másolva!
Xabi Alonso együttese sorozatban a harmadik bajnoki meccsén játszott döntetlent, és már nem vezeti a La Ligát. A Real Madrid a Girona otthonában sem tudott győzni, a klubnál pedig hatalmas a felháborodás a vasárnapi találkozó játékvezetője miatt, aki a madridiak szerint téves ítéletekkel sújtotta a csapatot.

A Real Madridnál nem számít kivételes esetnek, hogy egy-egy mérkőzés után a játékvezetés kerül a kritikák középpontjába, a klub televíziós csatornája többször intézett már kemény támadást a bírók ellen. A Real Madrid TV a Girona elleni bajnoki után Ricardo de Burgos Bengoetxea játékvezetőt találta meg, azzal vádolva őt, hogy súlyos hibákat követett el a vasárnap esti mérkőzésen.

A Real Madrid TV kemény támadást intézett a bíró ellen a Girona elleni bajnoki után
A Real Madrid TV kemény támadást intézett a bíró ellen a Girona elleni bajnoki után
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Hőbörögnek a Real Madridnál a játékvezetés miatt

Az 1-1-es döntelennel véget ért mérkőzést követően a Realnál főként azért hőbörögtek, hogy egy Rodrygo elleni szabálytalanság miatt nem kaptak meg egy 11-est, sőt, még vissza sem nézték a vitatott jelenetet a VAR-szobában, holott Joel Roca eltalálta a brazil játékos lábát.

De Burgos égbekiáltó és súlyos hibákat követett el a Real Madrid ellen. Ő az, aki a legtöbbet ártott a csapatnak. 

De Burgos az egyik legkirívóbb múlttal rendelkező játékvezető a Real Madrid ellen. Szabálytalanság történt, a VAR pedig nem tájékoztatta a bírót. Ez már tavaly is megtörtént, amikor a csapat hat ponttal vezetett a Barcelona előtt. Függetlenül attól, hogy a Real Madrid nem játszik jól, a valóság az, hogy a játékvezetők buktatják meg a klubot, az elnök pedig igazolja őket. Ki is a spanyol szövetség alelnöke? Javier Tebas” – intézett kemény támadást a játékvezetők ellen a klub TV-csatornája, kiemelve a La Liga elnöki posztját is betöltő Javier Tebast, akivel többször is összetűzésbe keveredett a Real az elmúlt időszakban.

Girona's Brazilian defender #12 Vitor de Oliveira and Real Madrid's English midfielder #05 Jude Bellingham sit on the pitch during the Spanish league football match between Girona FC and Real Madrid CF at Montilivi Stadium in Girona on November 30, 2025. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Nem tudott nyerni a Real Madrid a Girona ellen
Fotó: JOSEP LAGO / AFP

A Marca megírta, hogy madridiak szerint a Girona vezető gólja előtt is szabálytalanság történt, a videószobában azonban ezt a jelenetet sem nézték vissza. A Real vezetőedzője, Xabi Alonso sem hagyta szó nélkül a játékvezetést, a 44 éves szakember felemlegette a Rodrygóval szemben elkövetett, de megtorlatlanul maradt szabálytalanságot.

Meglep, hogy a VAR nem vizsgálta felül. Ez egy olyan jelenet volt, amit vissza kellett volna nézni. 

Ezek döntő mozzanatok, amelyek megváltoztathatják egy meccs végkimenetelét. Nem láttam tisztán az esetet, de azt mondták, hogy megvolt a kontakt a két játékos között” – bosszankodott Alonso.

A Real Madrid sorozatban harmadszor játszott döntetlent a La Ligában, ezzel visszacsúszott a második helyre a tabellán. A bajnokságot jelenleg a Barcelona vezeti, de a katalánok előnye 14 forduló elteltével mindössze egy pont ősi riválisuk előtt.

Kapcsolódó cikkek

Hogy mi? Hansi Flicket a saját játékosa vigasztalta meg a győzelem után
Kemény döntést hozott a Real Madrid a Liverpool megalázott sztárjáról
Vinícius Jr. szerényebb lett, jöhet a hosszabbítás a Reallal

Melyik csapat tud beleszólni a két gigász csatájába?

A spanyol labdarúgó-bajnokságban tovább él a klasszikus rivalizálás: a Barcelona és a Real Madrid örök párharca. A kiélezett küzdelem most is milliók figyelmét szegezi a pályára. A LaLiga a technikáról, a tempóról és a látványról szól – minden mérkőzés futballünnep, ahol a szenvedély és az elegancia kéz a kézben jár. A kérdés csak az, hogy a Real–Barca különcsatába ezúttal melyik csapat tud beleszólni? A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak a spanyol bajnoki esték – tippelj, és éld át a LaLiga varázsát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!