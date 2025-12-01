A Real Madridnál nem számít kivételes esetnek, hogy egy-egy mérkőzés után a játékvezetés kerül a kritikák középpontjába, a klub televíziós csatornája többször intézett már kemény támadást a bírók ellen. A Real Madrid TV a Girona elleni bajnoki után Ricardo de Burgos Bengoetxea játékvezetőt találta meg, azzal vádolva őt, hogy súlyos hibákat követett el a vasárnap esti mérkőzésen.

A Real Madrid TV kemény támadást intézett a bíró ellen a Girona elleni bajnoki után

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Hőbörögnek a Real Madridnál a játékvezetés miatt

Az 1-1-es döntelennel véget ért mérkőzést követően a Realnál főként azért hőbörögtek, hogy egy Rodrygo elleni szabálytalanság miatt nem kaptak meg egy 11-est, sőt, még vissza sem nézték a vitatott jelenetet a VAR-szobában, holott Joel Roca eltalálta a brazil játékos lábát.

De Burgos égbekiáltó és súlyos hibákat követett el a Real Madrid ellen. Ő az, aki a legtöbbet ártott a csapatnak.

De Burgos az egyik legkirívóbb múlttal rendelkező játékvezető a Real Madrid ellen. Szabálytalanság történt, a VAR pedig nem tájékoztatta a bírót. Ez már tavaly is megtörtént, amikor a csapat hat ponttal vezetett a Barcelona előtt. Függetlenül attól, hogy a Real Madrid nem játszik jól, a valóság az, hogy a játékvezetők buktatják meg a klubot, az elnök pedig igazolja őket. Ki is a spanyol szövetség alelnöke? Javier Tebas” – intézett kemény támadást a játékvezetők ellen a klub TV-csatornája, kiemelve a La Liga elnöki posztját is betöltő Javier Tebast, akivel többször is összetűzésbe keveredett a Real az elmúlt időszakban.

Nem tudott nyerni a Real Madrid a Girona ellen

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

A Marca megírta, hogy madridiak szerint a Girona vezető gólja előtt is szabálytalanság történt, a videószobában azonban ezt a jelenetet sem nézték vissza. A Real vezetőedzője, Xabi Alonso sem hagyta szó nélkül a játékvezetést, a 44 éves szakember felemlegette a Rodrygóval szemben elkövetett, de megtorlatlanul maradt szabálytalanságot.

Meglep, hogy a VAR nem vizsgálta felül. Ez egy olyan jelenet volt, amit vissza kellett volna nézni.

Ezek döntő mozzanatok, amelyek megváltoztathatják egy meccs végkimenetelét. Nem láttam tisztán az esetet, de azt mondták, hogy megvolt a kontakt a két játékos között” – bosszankodott Alonso.