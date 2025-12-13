Vinicius Júnior szerződése a Real Madriddal 2027 nyaráig érvényes. A klubvezetés korábban új szerződést kínált a brazil válogatott támadónak, a mostani bekeményítés viszont annak a jeleként értelmezhető, hogy a Real Madrid már a jövő év nyarán eladná a játékost, ha nem fogadja el a meglévő ajánlatot.

Vinícius Júniortól szabadulnia kellene a Real Madridnak?

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Mi a baja a Real Madridnak?

A brazil támadó képviselői állítólag fizetésemelést szeretnének, mert úgy érzik, Vinícius Júnior a világ legjobb játékosa, ezt pedig a fizetésének a tükröznie kell.

A Real Madrid legjobb fizetett játékosa a francia világbajnok Kylian Mbappé, aki évi 30 millió eurót vihet haza, Vinícius Júnior állítólag ugyanezt az összeget szeretné megkapni.

A különbség csak annyi, hogy Mbappé az idei szezonban 24 meccsen 26 gólt lőtt, mellette pedig van négy gólpassza is. Ezzel szemben Vinícius Júnior a most futó idényben 28 meccsen hat gól lőtt és nyolc gólpasszt adott, vagy a két játékos teljesítménye közel sincs szinkronban egymással, nem beszélve a brazil támadó folyamatos botrányairól, amik nem tesznek jót a Real Madrid brandjének.

A 25 éves Vinicius 2018 óta játszik a Real Madridban, amellyel három La Liga-címet nyert és két Bajnokok Ligája-elsőséget szerzett. A brazil eddig 344 mérkőzésen lépett pályára a blancóknál, összmérlege 111 gól és 90 gólpassz.