Drámai jelenetek előzték meg a Welling United–Potters Bar Town angol alacsonyabb osztályú összecsapást, amelyet végül el kellett halasztani a rendőrség közbelépését követően. A mérkőzés tervezett kezdése előtt negyven perccel egy bejelentés után érkezett meg a rendőrség, miután bejelentést kaptak egy verekedésről két férfi között.

A rendőrség közbeavatkozása után elmaradt a mérkőzés

Fotó: The Sun

A rendőrség mellett a szövetség is intézkedett

Az egyik érintett a Potters Bar Town trénere, Sammy Moore volt, aki fejsérülést szenvedett az incidens következtében – egyes források szerint a tettes lefejelte –, a kiérkező hatóság egy 42 éves férfit vett őrizetbe súlyos testi sértés gyanújával. A klub a hivatalos közleményben annyit tett közzé, hogy egy nagyobb incidens miatt marad el a találkozó, az ügyet továbbították az illetékes hatóságoknak, beleértve a ligát és az FA-t, további részleteket viszont nem közöltek.

Az Angol Labdarúgó-szövetség már közölte, hogy vizsgálja az esetet, mellette a ligát működtető Isthmian League is nyomon követi az ügyet.