Bátran állíthatjuk, hogy a vasárnapi Ferencváros–Kisvárda NB I-es labdarúgó mérkőzés legjobbját nem a pályán kell keresnünk. Habár a hazaiak 3-0-s sikeréből különösen az első félidőben többen is jó játékkal vették ki a részüket, a lefújás után Louis Vuitton-dzsekiben nyilatkozó Révész Attila stand up műsora egyértelműen megérdemli a meccs embere elismerést.

Révész Attila nem örült, hogy háromszor is a Kisvárda kapujába került a labda vasárnap

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A Kisvárda sportigazgatója, és ideiglenes edzője a lefújás után még azon melegében kiadta a mérgét az M4 kamerája előtt.

Révész Attila kíméletlenül őszinte volt

„Olyan frissességbeli különbség volt az első tizenöt percben, hogy a kispadról rossz volt nézni. A védőink fejben és fizikálisan is nagyon gyengék voltak, de a legnagyobb problémám az volt, hogy kértem, tizenöt percig, míg át nem vesszük a ritmust, be nem melegedünk, hátul a legegyszerűbbet válasszuk, csak rúgjuk fel a labdát, indítsunk hosszan, ezért tettem be két friss csatárt előre.

De a játékosaim éppen a Groupama Arénában akarták megmutatni, fáradt, tompa állapotban, milyen jó játékosok… Ez egy olyan taktikai hiba, amelyet nehéz kezelni. Mondhatnám, hogy megbüntetem, kicserélem őket, de nincs kire. A belső védőnk helyettese játszott, ő akart ilyenkor klasszis lenni…

Ez nagyon nagy felelőtlenség volt részéről ” – vázolta meglátásait a sportvezető.

„Yusuf fizikálisan lényegesen gyorsabb, elvette egyszer a labdát a 16-osnál Jovicictől, majd besétált vele a kapuig, később ugyanezt megcsinálta a kapunktól harminc méterre. Ezt hazai pályán azért nem csináltuk meg, itt meg megmerte.

Meg akarta mutatni a Groupamában, hogy ő a Jani, de nem Jani, hanem Jova. Óriási különbség van a kettő között

– tette még hozzá az elemzéshez egy kényszeredett félmosollyal.

Révész Attilából nem csak az edző, hanem a sportigazgató is beszélt, amikor elárulta, hogy a Fradi ellen négy napon belül játszott két meccs tökéletes képet adott neki abból a szempontból, hogy milyen posztokon kell erősítenie a télen a Kisvárdának. Sőt, már a héten be fogják jelenteni egy belső védő érkezését.

„A hátralévő két mérkőzésnek az lesz a feladata, hogy megtaláljuk azokat, akik első vonalban a cserepadra ülhetnek le,

a többieknek pedig meg kell próbálniuk megtalálni a következő csapatukat a téli átigazolási időszakban

– zárta mondandóját Révész Attila.