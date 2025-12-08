Bátran állíthatjuk, hogy a vasárnapi Ferencváros–Kisvárda NB I-es labdarúgó mérkőzés legjobbját nem a pályán kell keresnünk. Habár a hazaiak 3-0-s sikeréből különösen az első félidőben többen is jó játékkal vették ki a részüket, a lefújás után Louis Vuitton-dzsekiben nyilatkozó Révész Attila stand up műsora egyértelműen megérdemli a meccs embere elismerést.
A Kisvárda sportigazgatója, és ideiglenes edzője a lefújás után még azon melegében kiadta a mérgét az M4 kamerája előtt.
Révész Attila kíméletlenül őszinte volt
„Olyan frissességbeli különbség volt az első tizenöt percben, hogy a kispadról rossz volt nézni. A védőink fejben és fizikálisan is nagyon gyengék voltak, de a legnagyobb problémám az volt, hogy kértem, tizenöt percig, míg át nem vesszük a ritmust, be nem melegedünk, hátul a legegyszerűbbet válasszuk, csak rúgjuk fel a labdát, indítsunk hosszan, ezért tettem be két friss csatárt előre.
De a játékosaim éppen a Groupama Arénában akarták megmutatni, fáradt, tompa állapotban, milyen jó játékosok… Ez egy olyan taktikai hiba, amelyet nehéz kezelni. Mondhatnám, hogy megbüntetem, kicserélem őket, de nincs kire. A belső védőnk helyettese játszott, ő akart ilyenkor klasszis lenni…
Ez nagyon nagy felelőtlenség volt részéről ” – vázolta meglátásait a sportvezető.
„Yusuf fizikálisan lényegesen gyorsabb, elvette egyszer a labdát a 16-osnál Jovicictől, majd besétált vele a kapuig, később ugyanezt megcsinálta a kapunktól harminc méterre. Ezt hazai pályán azért nem csináltuk meg, itt meg megmerte.
Meg akarta mutatni a Groupamában, hogy ő a Jani, de nem Jani, hanem Jova. Óriási különbség van a kettő között
– tette még hozzá az elemzéshez egy kényszeredett félmosollyal.
Révész Attilából nem csak az edző, hanem a sportigazgató is beszélt, amikor elárulta, hogy a Fradi ellen négy napon belül játszott két meccs tökéletes képet adott neki abból a szempontból, hogy milyen posztokon kell erősítenie a télen a Kisvárdának. Sőt, már a héten be fogják jelenteni egy belső védő érkezését.
„A hátralévő két mérkőzésnek az lesz a feladata, hogy megtaláljuk azokat, akik első vonalban a cserepadra ülhetnek le,
a többieknek pedig meg kell próbálniuk megtalálni a következő csapatukat a téli átigazolási időszakban
– zárta mondandóját Révész Attila.