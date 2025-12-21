Xavi Simons azonnali piros lapja miatt a 33. perctől emberhátrányban játszott a Tottenham a Liverpool ellen, 0-2-nél viszont szépíteni tudott a 83. minutumban. Richarlison találata után nyílttá vált a meccs, amelynek ráadásában Cristian Romero is kiállni kényszerült a hazaiaktól. A góllövő is könnyedén erre a sorsra juthatott volna, több szabálytalan megmozdulása felett hunyt szemet a játékvezetői csapat.

Richarlison (9) gólt szerzett a Liverpool ellen, mégsem ez a legemlékezetesebb megmozdulása

Fotó: AFP/Justin Tallis

Richarlison ámokfutása Szoboszlait sem kerülte ki

A 28 éves Tottenham-támadó a gólját követően a kapuba szaladt ünnepelni, majd szorongatni kezdte a földre került ellenfél, Hugo Ekitiké tarkóját. Mindezt a liverpooliak kapusa, Allison, majd Szoboszlai Dominik is nehezményezte, Richarlison azonban a kapuvédő felé csak legyintett, Szoboszlait viszont meg is ütötte a mellkasán – számolt be a történtekről a Magyar Nemzet.

Ezt követően a játékvezető, John Brooks nem szankcionálta a brazilt, aki ráadásul tovább folytatta ámokfutását, a hajrában például lekönyökölte Jeremie Frimpongot, akinek a szája fel is repedt. Richarlison ezt is megúszta, és csupán a lefújás után kapott egy sárgát reklamálásért.

Richarlison sportszerűtlenül viselkedett gólja után

Fotó: AFP/Justin Tallis

A harmadik piros lap is járt volna a Tottenhamnek

Angliában is kiemelten foglalkoznak Richarlison ámokfutásával, elsősorban azt nem értik a lapok, hogy Szoboszlai meglökésénél miért a magyar játékos kapott – a következő bajnokira szóló eltiltást jelentő, idénybeli ötödik – sárga lapot. Emellett persze Ekitiké fojtogatása és Frimpong lekönyöklése is téma a szigetországban.

Az Angol Labdarúgó-szövetség szabályzata szerint az a játékos, aki akkor, amikor nem a labdáért küzd, szándékosan kézzel vagy karral megüti ellenfelét vagy bármely más személyt a fején vagy az arcán, erőszakos magatartást követ el, kivéve, ha az alkalmazott erőszak elhanyagolható volt – olvasható a Liverpoolworld.uk cikkében. A szabályokkal nyilvánvalóan tisztában van az angol bírólegenda, Keith Hackett is, aki szerint járhatott volna a piros lap.

„Ebben a konkrét helyzetben Richarlisont látjuk, amint a kezével az ellenfele nyakát szorítja, miközben az feltápászkodik a földről. Volt egy kis nyomás.

Könnyedén járhatott volna piros lap, de a játékvezetők ezt elmulasztották, a videobíró pedig szintén figyelmen kívül hagyta az esetét, és ennek eredményeként semmi sem történt

– magyarázta Hackett.