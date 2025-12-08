Robbie Fowler, az 50 éves egykori angol válogatott csatár a közösségi médiában tudatta a nyilvánossággal a történteket. A Liverpool korábbi támadója műtét előtti és utáni fotókat is megosztott, és megnyugtatta a szurkolókat: „Most már minden rendben.”

Robbie Fowler már túl van a műtéten

Fotó: DING ZHENJIE / Imaginechina

Robbie Fowler nem titkolózik

„Előtte és utána… Az utóbbi időben többen is mondogatták ugyanazt: menj és vizsgáltasd meg azokat a foltokat. Szerencsére időben elkapták, szóval minden oké… most már csak egy klubot kell találnom” – viccelődött a korábbi támadó.

Fowler a mai napig a Liverpool-szurkolók egyik kedvence, ő szerezte a liga történetének második leggyorsabb mesterhármasát, mindössze 4 perc 33 másodperc alatt triplázott az Arsenal ellen.

Fowler az angol válogatottban 26-szor szerepelt, hét gólja van. Fowler 2012-es visszavonulása óta edzőként dolgozott, utolsó csapata a szaúdi al-Qadsziah volt, ahonnan 2023-ban menesztették.

