A Fradi pénteki DVTK elleni győzelmével az NB I tabellájának élére ugrott és ott is zárja az évet, amennyiben a Győr szombaton nem tudja legyőzni a Puskás Akadémiát. A találkozó után Robbie Keane elmondta, egy percig sem aggódott az eredmény miatt és külön megdicsért fiatal védőjét, Madarász Ádámot, aki először volt kezdő a Ferencvárosban.

Robbie Keane a Fradi-játékosok mentalitását dicsérte

Robbie Keane elégedett volt a Fradi sikeres évzárója után

„Ha sikerült volna értékesíteni a helyzeteinket, már az elején le tudtuk volna a zárni meccset. De végig nyugodt voltam, briliáns mentalitást mutattak a fiúk, egyetlen percig sem kételkedtem bennünk. Nem könnyű itt nyerni, ráadásul a pálya sem volt ideális, mi is és az ellenfél játékosai is sokat csúszkáltak, de összességében megoldottuk a feladatot. Jól működött a középpálya, a fiatal Madi is jól teljesített, aki először volt kezdő, és 18 éves kora ellenére jól kontrollálta a helyzeteket. Az kevésbé tetszett, hogy volt néhány párharc, amit elvesztettünk, de alapvetően elégedett vagyok a középpályával” – mondta Keane arra vonatkozóan, hogy ezúttal Tóth Alex, Madarász Ádám és Gabi Kanichowsky alkotta a Fradi középpályáját.

Kiváló teljesítmény volt, amit ősszel mutattak a fiúk, hiszen mi 30-31, míg a riválisaink 19-20 meccset játszottak, ez nagyon nagy különbség, ráadásul a nemzetközi porondon is nagyon jól sikerült teljesítenie a csapatnak. Ezt akarjuk folytatni tavasszal is, de akkor már szeretnénk hazai pályán is több pontot gyűjteni

– nyilatkozta a lefújás után az M4 Sportnak az ír szakember, aki a napokban hosszabbította meg szerződését a zöld-fehérekkel.

Az FTC diósgyőri sikerével veretlen maradt idegenben az őszi idényben. Robbie Keane együttese legközelebb bő egy hónap múlva, január 22-én lép pályára, amikor is a görög Panathinaikoszt fogadja a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának utolsó előtti fordulójában.

Magyar labdarúgó-bajnokság (Fizz Liga) eredmény, 18. forduló:

Diósgyőri VTK-Ferencvárosi TC 0-1 (0-0)

Miskolc, 6510 néző, v.: Bognár

gólszerző: Szalai (58.)

sárga lap: Szatmári (68.), Blényei (72.), Mucsányi Mi. (83.), illetve O'Dowda (45+1.), Tóth (51.), Raemaekers (62.), Varga (95.)