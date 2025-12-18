A The Sun Ireland szerint Keane jövője „lezárt ügy”: az FTC-vel elért bajnoki cím, az európai kupamenetelés és a hazai szereplés meggyőzte az ír közvéleményt arról, hogy Robbie Keane nem átmeneti megoldás, hanem olyan edző, aki már most szállítja a jó eredményeket.

Robbie Keane a Fradival elérte az európai kupatavaszt

Fotó: Polyák Attila

A lap hangsúlyozza: Írországban Keane-t egyre kevésbé a korábbi gólrekorderként, sokkal inkább ambiciózus, tudatos vezetőedzőként emlegetik.

Keane ugyanis az íreknél igazi legendának számított futballistaként, 146 válogatott meccsén 68 gólt szerzett. De most már edzőként is elismerik.

A portál idézi Keane nyilatkozatát is, aki az FTC klubmédiájának így fogalmazott: „Jól érzem magam itt, mert tényleg élvezem. Jó hely ez, nagyszerű szurkolókkal és stábbal, úgyhogy szívesen folytatom.”

Robbie Keane a stabilitás mellett

A cikk külön kiemeli Keane kapcsolatát a Ferencváros vezetésével. Az ír lap szerint a klubnál tapasztalható stabil háttér, az elnökkel való jó viszony és az egyértelmű szakmai irány ritka bizalmat teremtett, ami hozzájárult ahhoz, hogy Keane hosszabbított a zöld-fehérekkel.

Ezt a szakember is hangsúlyozta, kiemelve, hogy jó a kapcsolata az elnökkel, és szerinte az állandóság kulcsfontosságú: „A stabilitás ennek nagy része, ezért nagyon örülök, hogy hosszabbíthattam”.

Írországban ezt már úgy értelmezik: Keane nem ugródeszkaként, hanem valódi projektként tekint a Fradira. Ő maga is jelezte, hogy hosszabb távon gondolkodik: „Látja az ambíciómat a klub, boldog vagyok, hogy aláírtam a hosszabbítást, és maradok.”

Lezárták a Celtic-szálat

Beszédes, hogy miközben korábban a Celtic esetleges érdeklődése is felmerült, az ír sajtó most gyakorlatilag le is zárja ezt a szálat.

A hangsúly már nem azon van, mikor lép tovább Keane, hanem azon, milyen messzire juthat a Ferencvárossal. A The Sun szerint Keane fejben már Budapesten van, amit a saját szavaival is alátámasztott, amikor azt mondta: „Nagyon élvezem, jó emberek dolgoznak itt.”

A céljai pedig egyértelműek: „Mindent meg akarok nyerni, amit lehet, és élvezni akarom az utat is, amelyen járunk.”

Mindez jól mutatja: Robbie Keane megítélése hazájában is szintet lépett. Már nem úgy emlegetik, mint a „a legendás csatárt, aki edzősködik”. A Sun cikke alapján elmondható, hogy ma már egy elismert, eredményes szakemberként tekintenek rá, akinek a munkájára nemzetközi szinten is felfigyeltek.