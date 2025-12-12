A riporter szerint Robbie Keane a játékos pályafutása kapcsán akár Angliában is dolgozhatna, ő mégis külföldön szerepel, a Maccabi után a Fradi edzője lett. Keane egyértelműen elmondta, mit gondol a helyzetről.

Robbie Keane és a Fradi szenzációsan szerepel az Európa-ligában

Fotó: Polyák Attila

Robbie Keane: Nem brit vagyok, hanem ír

„Mindig elmondom a fiatal edzőknek is, mit gondolok. Nem az Egyesült Királyságból származom, hanem Írországból. Ahelyett, hogy egy vagy két órát repülnék Dublinból, ilyen szempontból nincs különbség. Értem a kérdést, azért, mert játszottam Angliában, azért, mert ott lettem ismert. De miért ne mehetnék külföldre egy komoly klubhoz, hogy tanuljak önmagamról? Dolgozhatnék Angliában is, a Premier League-ben vagy a Championshipben, mindegy, hogy hol. Akkor is lenne 12-14 külföldi játékosom, és mondjuk négy angol. Szóval nincs akkora különbség a külföldi focistákkal kapcsolatban sem. Mindenki menjen bátran, tanuljon, de ez már nem is arról szól” – mondta Keane, aki szerint nem lennének ilyen meccsei a szigetországban.

„Az Európa-ligában szereplünk, olyan csapatok ellen, mint a Fenerbahce, a Rangers vagy a Ludogorec. Ezért is jöttem, hogy ilyen nagy estéken lépjünk pályára, mint ez. Ez volt játékosként is, és itt ugyanazt az érzést kapom vissza. Te is láthattad ma, milyenek itt a szurkolók, a hangulat. Megkapod ezt a Chamionshipben? Játszol ilyen csapatok ellen? Minden bizonnyal nem. Csak szeretném folytatni, csinálom tovább, szeretem amit csinálok, szeretem, hogy edző vagyok. A második legjobb dolog a játékos pályafutásom után. A mai este különleges volt, itt volt a családom is, és a Celtic-hez fűződő viszonyom is különleges, szóval édes volt a siker” – mondta Keane a meccs után, amelyet követően tombolva örült.

A meccs után egyébként a Fradi szurkolói Keane-t életették, az ír szakember nevét skandálta a publikum.