Roberto Carlos, az egykori kiváló balhátvéd a nyaralása során a lábában talált vérrög miatt került kórházba. Alaposabban megvizsgálták egy Sao Pauló-i kórházban, és szívműködési problémát állapítottak meg nála, ami gyors beavatkozást tett szükségessé.

Roberto Carlos már jobban van

Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Roberto Carlos nincs veszélyben

Az 52 éves sportember, aki jelenleg a Real Madrid nagykövete, nincs veszélyben, de - amint az ilyen esetekben szokásos - a műtét után megfigyelés alatt maradt legalább két napig.

Robert Carlos 1996 és 2007 között számos sikert ért el a spanyol királyi klub színeiben, többek között nyert három Bajnokok Ligáját, négy spanyol bajnokságot és két Interkontinentális Kupát. A brazil válogatottal 2002-ben világbajnok lett, emellett két alkalommal a dél-amerikai kontinensbajnokságon, a Copa Americán is győzött. A Real Madrid mellett játszott többek között a Palmeirasban, az Internazionaléban és a Corinthiansban - írja az MTI.