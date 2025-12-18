Live
A Feyenoord labdarúgócsapatát újabb kudarc érte, a rotterdami együttes hazai pályán esett ki a Holland Kupából. A mérkőzés után Robin van Persie vezetőedző kiállt a dühös szurkolók elé, ám nem tette zsebre, amit tőlük kapott.

A Feyenoord együttese sorozatban harmadik tétmeccsén szenvedett vereséget, a rotterdami klub szurkolóit az újabb kudarc nagyon megviselte. Robin van Persie csapata ezúttal hazai pályán futott bele kellemetlen vereségbe, a Holland Kupában a Heerenveen együttese 3-2-es sikerrel jutott tovább, a Feyenoord pedig ezzel kiesett.

Robin van Persie kiállt a dühös szurkolók elé a kupakudarc után
Robin van Persie kiállt a dühös szurkolók elé a kupakudarc után
Fotó: sportnieuws.nl/

Robin van Persie-t nem kímélték a Feyenoord-szurkolók

A rotterdami szurkolók nem a türelmükről híresek, a román FCSB (korábbi nevén Steaua Bucuresti) elleni Európa-liga-kudarcot követően a bukaresti szállásukon veztették le a feszültséget, minderről pedig felvételt is készítettek. A Feyenoord azóta kikapott a bajnokságban az Ajaxtól, szerda este pedig kiesett a Holland Kupából. A Heerenveen elleni találkozón a 90. percben született a vendégek továbbjutását eldöntő találat, de a hazai drukkerek már a meccs korábbi szakaszában is hangosan elégedetlenkedtek. A játékosoknak azt kiabálták, hogy szégyelljék magukat, és arra utasították őket, hogy bizonyítsák be, méltóak a klub mezére. 

A lejújást követően Van Persie nem futamodott meg, az Arsenal és a Manchester United legendás csatára kiállt a szurkolók elé, 

ám nem tette zsebre, amit kapott.

A dühöngő szurkolók agresszívan mutogattak az edzőnek, miközben indulatosan ordítoztak vele. 

Az egykori holland válogatott támadó meghallgatta a sérelmeket, majd elindult az öltöző felé.

A Feyenoord a Holland Kupában a nyolcaddöntőbe sem tudott bejutni, a bajnokságban a második helyen áll, 9 ponttal lemaradva az éllovas PSV Eindhoven mögött. Van Persie együttese az Európa-liga alapszakaszában hat forduló elteltével csupán a 30. helyen áll, ami még rájátszást sem ér.

