A 40 éves portugál klasszis, Cristiano Ronaldo novemberben a Piers Morgannek adott interjújában elárulta, hogy bár rendkívül nehéz lesz lezárni a pályafutását, már felkészült a futball utáni életre. Az ötszörös aranylabdás futballista a 2026-os foci-vb-n még minden bizonnyal ott lesz, tekintve, hogy ez az egyetlen fontos trófea, amely még hiányzik az illusztris gyűjteményéből.

Cristiano Ronaldo hamarosan betörhet Hollywoodba

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A torna után kétségtelenül újra terítékre kerülhet a szaúdi al-Nasszr sztárjának jövője, és hogy mihez kezd majd a visszavonulása után. Tekintve, hogy Ronaldo milyen ambiciózus, cseppet sem kizárt, hogy a futballon kívül is megtalálják majd a lehetőségek.

Ronaldo is szerepelni fog a Halálos iramban-filmben?

Vin Diesel pénteken arról számolt be, hogy a Cristiano Ronaldo szerepet kap a Halálos iramban széria utolsó, tizenkettedik részében, a Fast X: Part 2-ben, amelynek premierje 2027 áprilisára van kitűzve. Az amerikai színész az Instagram-oldalán posztolt egy közös fotót a portugállal, amelyhez a következőt írta: „Mindenki kérdezte, vajon része lesz-e a Halálos iramban-mitológiának…Azt kell mondanom, hogy ő tényleg igazi. Írtunk neki egy szerepet…”.

Nem világos, hogy az 58 éves színész csak tréfálkozott-e, de ha Ronaldo valóban feltűnik majd a több mint két évtizede indult akciófilm-sorozat utolsó részében, annak rajongók millió fognak örülni. A portugál rekorder korábban producerként és szinkronszínészként is közreműködött a 2018-as Striker Force 7 animációs sorozatban.