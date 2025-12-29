Live
Elérhető célnak tartja az ezer gól megszerzését Cristiano Ronaldo, a portugálok futballsztárja.

A 40 éves, ötszörös aranylabdás klasszis vasárnap Dubajban vette át a legjobb Közel-Keleten játszó labdarúgónak járó díjat a Globe Soccer Awards elnevezésű gálán, azt követően, hogy egy nappal korábban duplázott az al-Okhdood ellen a szaúdi bajnokságban, így már 956 gólnál jár pályafutása során. Cristiano Ronaldo a beszédében kiemelte, hogy néha nehéz folytatni a karrierjét, de motiváltnak érzi magát.

Cristiano Ronaldo el szeretné érni az ezer gólos álomhatárt
Cristiano Ronaldo el szeretné érni az ezer gólos álomhatárt
Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

Cristiano Ronaldo továbbra is az ezer gólra hajt

Néha nehéz folytatni, de motivált vagyok. 

Mindegy, hogy Európában vagy a Közel-Keleten játszom, mert továbbra is élvezem a futballt. Trófeákat akarok nyerni, és el akarom érni az ezer gólt.

Ha elkerülnek a sérülések, akkor egy-két éven belül megvalósulhat ez az álmom” – fejtette ki a 40 éves portugál csatár, aki 40 góllal zárta a 2025-ös naptári évet. Ronaldo karrierje során 14. alkalommal termelt legalább 40 gólt egy éven belül, egyéni csúcsát 2013-ban érte el, amikor 63 alkalommal volt eredményes a klub- és válogatott szinten.

A 226-szoros válogatott Ronaldo nemrég közölte, hogy csak egy-két év múlva akasztja szögre a futballcipőt, és biztosan kitölti 2027-ig szóló, mesés szerződését az al-Nasszrnál.

