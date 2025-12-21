Ryan Lochte a 2021-ben visszavonult sztár a 2004-es, a 2012-es és a 2016-os játékokon a 4x200 méteres gyorsváltóval szerzett aranyérmétől válik meg.

Ryan Lochte (jobbról a második) a Rióban győztes amerikai 4x200 méteres gyorsváltó tagjaként

Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Lochte - miután több kritika is érte, amiért lemond az érmeiről - a közösségi médiaoldalán jelezte: sosem a medálokért versenyzett, hanem azért, hogy a világ egyik legjobbja legyen.

Ryan Lochte nem először válik meg egy érmétől

Olimpiákon 12-szer állhatott dobogóra: hatszor győzött, háromszor második, háromszor pedig harmadik volt. Ezen kívül 18-szoros világbajnok, rövidpályán pedig 21-szeres. Különféle nemzetközi viadalokon több mint 90 érmet gyűjtött. Elmondása szerint volt olyan érme, amelyet egyszerűen odaajándékozott egy neki szurkoló fiatalnak.

Lochte első olimpiája a 2004-es athéni volt, az utolsó pedig a 2016-os riói. A brazíliai játékokon egyebek mellett azzal került be a hírekbe, hogy több társával együtt kiszökött az olimpiai faluból, részegen randalírozott egy benzinkúton, majd azt hazudta a rendőröknek, hogy elrabolták.