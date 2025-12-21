Live
A hatból három olimpiai aranyérmét is elárverezi minden idők egyik legjobb úszója. Az amerikai Ryan Lochte a váltókban szerzett érmeitől válik meg.

Ryan Lochte a 2021-ben visszavonult sztár a 2004-es, a 2012-es és a 2016-os játékokon a 4x200 méteres gyorsváltóval szerzett aranyérmétől válik meg.

(FromL) USA's Conor Dwyer, USA's Townley Haas, USA's Ryan Lochte and USA's Michael Phelps kiss their gold medal on the podium after they won the Men's 4x200m Freestyle Relay Final during the swimming event at the Rio 2016 Olympic Games at the Olympic Aquatics Stadium in Rio de Janeiro on August 9, 2016. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)
Ryan Lochte (jobbról a második) a Rióban győztes amerikai 4x200 méteres gyorsváltó tagjaként
Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Lochte - miután több kritika is érte, amiért lemond az érmeiről - a közösségi médiaoldalán jelezte: sosem a medálokért versenyzett, hanem azért, hogy a világ egyik legjobbja legyen.

Ryan Lochte nem először válik meg egy érmétől

Olimpiákon 12-szer állhatott dobogóra: hatszor győzött, háromszor második, háromszor pedig harmadik volt. Ezen kívül 18-szoros világbajnok, rövidpályán pedig 21-szeres. Különféle nemzetközi viadalokon több mint 90 érmet gyűjtött. Elmondása szerint volt olyan érme, amelyet egyszerűen odaajándékozott egy neki szurkoló fiatalnak.

Lochte első olimpiája a 2004-es athéni volt, az utolsó pedig a 2016-os riói. A brazíliai játékokon egyebek mellett azzal került be a hírekbe, hogy több társával együtt kiszökött az olimpiai faluból, részegen randalírozott egy benzinkúton, majd azt hazudta a rendőröknek, hogy elrabolták.

 

 

