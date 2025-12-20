Sallai Roland 2024 nyarán 6 millió euróért cserébe igazolt a Bundesligában szereplő SC Freiburgtól a török Süperlig sztárcsapatához, a szinte állandó Bajnokok Ligája-szereplő Galatasarayhoz. Isztambulban aztán bizonyította, hogy megállja a helyét a legmagasabb szinten is: Okan Buruknál úgy lett alapember, hogy eredeti posztjától távol, jobbhátvédként szerepel.

Sallai Roland meg sem áll Angliáig?

Fotó: YAGIZ GURTUG / NurPhoto

A jelenlegi idényben 21 meccsen közel 1800 játékpercet szedett már össze.

Sallai Roland a Brentfordba tart?

A török átigazolási piac legnagyobb szaktekintélyének számító Yagiz Sabuncuoglu (akit szerényen a török Fabrizio Romanóként is emlegetnek) információi szerint a magyar szélsőre az angol Premier League-ben szereplő Brentford vetett szemet. Az újságíró nem írta, hogy mennyiért vinnék a 28 éves szélsőt, de más forrásokból 30 millió euróról lehet hallani, ami az ötszöröse a 2024-es kivásárlási árának.

A Magyar Nemzet megkereste Muhammat Duman török újságírót, aki azért óvatosan kommentálta a hírt, mondván, a Galatasaraynak óriási veszteség lenne a sokoldalú magyar focista távozása.

A Galatasaray nagyon elégedett Sallai teljesítményével, egy kiemelkedő játékosról van szó. Nehéz transzfer lesz ez, a Galatasaray elfogadhat egy ilyen kaliberű ajánlatot a magyar játékosért, de a csapatban nincs, aki pótolja Sallait, a Galata pedig a török bajnokság mellett a Bajnokok Ligájában is talpon van még. Meglepne, ha a csapat elengedné Sallait a nyári átigazolási ablak előtt

– írta meg a Magyar Nemzetnek az újságíró.