Valami egészen ijesztő dolog történt a Földdel a 3I/ATLAS érkezésekor

Apad a Tisza – Szegeden sem kíváncsiak Magyar Péterre

Újév után szélesre nyílik a téli átigazolási ablak, így természetes, hogy máris megindult a pletykaáradat. Törökországban most a Galatasaray magyar támadója, Sallai Roland került a figyelem középpontjába, aki helyi hírek szerint a Premier League-ben szereplő Brentford játékosa lehet.

Sallai Roland 2024 nyarán 6 millió euróért cserébe igazolt a Bundesligában szereplő SC Freiburgtól a török Süperlig sztárcsapatához, a szinte állandó Bajnokok Ligája-szereplő Galatasarayhoz. Isztambulban aztán bizonyította, hogy megállja a helyét a legmagasabb szinten is: Okan Buruknál úgy lett alapember, hogy eredeti posztjától távol, jobbhátvédként szerepel.

Sallai Roland of Galatasaray is in action during the Ziraat Turkish Cup match between Galatasaray and Basaksehir at the Rams Park in Istanbul, Turkey, on December 18, 2025. (Photo by Yagiz Gurtug/NurPhoto) (Photo by Yagiz Gurtug / NurPhoto via AFP)
Sallai Roland meg sem áll Angliáig?
Fotó: YAGIZ GURTUG / NurPhoto

 A jelenlegi idényben 21 meccsen közel 1800 játékpercet szedett már össze.

Sallai Roland a Brentfordba tart?

A török átigazolási piac legnagyobb szaktekintélyének számító Yagiz Sabuncuoglu (akit szerényen a török Fabrizio Romanóként is emlegetnek) információi szerint a magyar szélsőre az angol Premier League-ben szereplő Brentford vetett szemet. Az újságíró nem írta, hogy mennyiért vinnék a 28 éves szélsőt, de más forrásokból 30 millió euróról lehet hallani, ami az ötszöröse a 2024-es kivásárlási árának.

A Magyar Nemzet megkereste Muhammat Duman török újságírót, aki azért óvatosan kommentálta a hírt, mondván, a Galatasaraynak óriási veszteség lenne a sokoldalú magyar focista távozása.

A Galatasaray nagyon elégedett Sallai teljesítményével, egy kiemelkedő játékosról van szó. Nehéz transzfer lesz ez, a Galatasaray elfogadhat egy ilyen kaliberű ajánlatot a magyar játékosért, de a csapatban nincs, aki pótolja Sallait, a Galata pedig a török bajnokság mellett a Bajnokok Ligájában is talpon van még. Meglepne, ha a csapat elengedné Sallait a nyári átigazolási ablak előtt

 – írta meg a Magyar Nemzetnek az újságíró.

 

 

