A címvédő és éllovas Galatasaray csapatában a magyar válogatott Sallai Roland ezúttal is jobbhátvédként kapott lehetőséget. A 28 éves játékos megszerezte idénybeli első gólját, a 11. percben talált be az ellenfél kapujába.
Sallai Roland gólt szerzett a török bajnokságban
Sallai eltiltás miatt a Fenerbahce elleni rangadót, majd a Samsunspor elleni bajnokit is kihagyta, a hétközi Bajnokok Ligája meccsen azonban végig a pályán volt, de a Galatasaray 1-0-s vereséget szenvedett a Monaco otthonában.
Sallai a bajnokságban a hétvégén visszatérhetett, és tette mindezt egy remek góllal.
A 28 éves futballista a 16-os előteréből lőtt kapura, lapos lökete pedig a jobb alsó sarokban kötött ki.
Sallainak ez volt az első gólja a mostani idényben, a bajnokságban korábban már három gólpasszt is kiosztott.
A Galatasaray újabb sikerének köszönhetően továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát.