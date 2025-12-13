Live
A török labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában a Galatasaray 4-1-re nyert az Antalyaspor vendégeként. A mérkőzésen az eltiltásból visszatért Sallai Roland is gólt szerzett, a magyar válogatott szélső a 2025/2026-os idényben először volt eredményes.

A címvédő és éllovas Galatasaray csapatában a magyar válogatott Sallai Roland ezúttal is jobbhátvédként kapott lehetőséget. A 28 éves játékos megszerezte idénybeli első gólját, a 11. percben talált be az ellenfél kapujába.

Sallai Roland gólt szerzett a Galatasarayban
Fotó: ORHAN CICEK / ANADOLU

Sallai Roland gólt szerzett a török bajnokságban

Sallai eltiltás miatt a Fenerbahce elleni rangadót, majd a Samsunspor elleni bajnokit is kihagyta, a hétközi Bajnokok Ligája meccsen azonban végig a pályán volt, de a Galatasaray 1-0-s vereséget szenvedett a Monaco otthonában. 

Sallai a bajnokságban a hétvégén visszatérhetett, és tette mindezt egy remek góllal. 

A 28 éves futballista a 16-os előteréből lőtt kapura, lapos lökete pedig a jobb alsó sarokban kötött ki. 

Sallainak ez volt az első gólja a mostani idényben, a bajnokságban korábban már három gólpasszt is kiosztott.

A Galatasaray újabb sikerének köszönhetően továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát.

 

