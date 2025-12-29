„Gyanítom, hogy bűnözők lökhették ki a szerelvényből, bár a véletlen baleset sem kizárható. Harminc napig ismeretlen holttestként tartották számon, névtelen sír várt rá” – mondta a Borsnak Sárközi István rejtélyes halálának a körülményeiről Kovács Béla .
Az egykori labdarúgó felidézte: egy rendőrnő kollégája kérte meg, hogy segítsen az azonosításban, és amikor meglátta a holttestet, azonnal felismerte egykori csapattársát.
Megdöbbenésemre az MTK-öltözőben mindig mellettem ülő Pistit ismertem fel. Ha ez nem történik meg, jeltelen sírba temették volna.
Sárközi István: rejtélyes halál a vonaton
Sárközi István 1992. január 31-én Budapestről indult vonattal, hogy Jászberényben élő édesanyját meglátogassa, de soha nem érkezett meg. A hivatalos verzió szerint Rákoscsaba és Pécel között esett ki a szerelvényből, és életét vesztette.
A holttestet hetekig ismeretlenként tartották nyilván, és csak később derült ki, hogy egy olimpiai bajnok futballista halt meg. A halál pontos körülményeit soha nem sikerült teljes bizonyossággal tisztázni.
A tragikus vég különösen éles ellentétben áll azzal, amit Sárközi István a pályán képviselt. Az Origo Sport korábbi cikke felidézi: az MTK jobbszélsőjeként a korszak egyik legtechnikásabb és leggyorsabb játékosának számított, és teljesen egyértelmű volt a helye az 1968-as mexikói olimpián aranyérmet nyerő magyar válogatottban.
Totóbotrány és börtön – innen indult a lejtmenet
Mint korábban megírtuk, 1982-ben Sárközi István belekeveredett a totóbotrányba, amely az egész magyar labdarúgást megrázta. Az ügy végén börtönbüntetést kapott, pénzbírsággal sújtották, és gyakorlatilag kikerült a futball világából. A börtönévek megtörték, szabadulása után már nem találta a helyét, kapcsolatai megszakadtak, élete fokozatosan lecsúszott.
A Bors cikkéből az is kiderül: Kovács Béla nemcsak volt futballista, hanem rendőrként több mint 2000 bűnügy megoldásában vett részt pályafutása során – mégis úgy érzi, Sárközi István halálának ügyében nem jutott a végére. „Ennyi év és ennyi ügy után is azt mondom: ebben az esetben maradtak megválaszolatlan kérdések.”
A rendőr alezredes, aki Stallone-t edzette – és Pelére is vigyázott
Kovács Béla nemcsak az MTK egykori játékosa, hanem nyugdíjas rendőr alezredes, az ORFK kiemelt főnyomozója is volt. A Bors felidézte, 1981-ben különleges feladatot kapott: a Menekülés a győzelembe budapesti forgatásán Sylvester Stallone kapust edzette, sőt a filmben szereplő világsztárokkal is testközelből dolgozott együtt.
„Érdekes keresztfogással hárította a lövéseimet. Húszról, majd még közelebbről lőttem el a labdát, és az egyik úgy orrba találta, hogy ömlött a vére.”
Kovács szerint Stallone keményen bírta a gyűrődést. „Kemény legény volt, a kezelés után intett: folytathatjuk, majd az öltözőben emlékbe adott egy névre szóló dedikált színes fotót.”
A beszámolóban Pelé is előkerül: Kovács elmondása alapján a brazil legenda ikonikus ollózós jelenetét többször is fel kellett venni, ő pedig igyekezett segíteni, hogy ne legyen sérülés. „Pelét pedig azzal segítettem, hogy mivel ollózós góljának többszöri felvételén nagyokat huppant, én vigyáztam a derekára, hátára, nehogy baja essék.”
Kovács futballkarrierje egyedülálló: 1971-ben Sándor Károly vitte az MTK-hoz, kemény, küzdős fedezetként játszott, és később két felnőtt válogatottságig jutott.
