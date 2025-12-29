Live
Meglepő részletek derültek ki a Trump–Zelenszkij találkozóról Floridában

Kiderült, mely vércsoporttal élünk a legtovább

Harminchárom évvel Sárközi István halála után megszólalt az a volt csapattárs, aki részt vett az olimpiai bajnok labdarúgó holttestének azonosításában, és aki máig nem hiszi el, hogy puszta baleset történt. Kovács Béla, az MTK egykori játékosa szerint Sárközi István halála körül túl sok a kérdőjel, és nem zárható ki, hogy bűncselekmény áldozata lett.

„Gyanítom, hogy bűnözők lökhették ki a szerelvényből, bár a véletlen baleset sem kizárható. Harminc napig ismeretlen holttestként tartották számon, névtelen sír várt rá” – mondta a Borsnak Sárközi István rejtélyes halálának a körülményeiről Kovács Béla .

Sárközi István (jobbra) az MTK játékosaként Forrás: Labdarúgás folyóirat
Sárközi István (jobbra) az MTK játékosaként
Forrás: Labdarúgás folyóirat

Az egykori labdarúgó felidézte: egy rendőrnő kollégája kérte meg, hogy segítsen az azonosításban, és amikor meglátta a holttestet, azonnal felismerte egykori csapattársát.

Megdöbbenésemre az MTK-öltözőben mindig mellettem ülő Pistit ismertem fel. Ha ez nem történik meg, jeltelen sírba temették volna.

Sárközi István: rejtélyes halál a vonaton

Sárközi István 1992. január 31-én Budapestről indult vonattal, hogy Jászberényben élő édesanyját meglátogassa, de soha nem érkezett meg. A hivatalos verzió szerint Rákoscsaba és Pécel között esett ki a szerelvényből, és életét vesztette.

A holttestet hetekig ismeretlenként tartották nyilván, és csak később derült ki, hogy egy olimpiai bajnok futballista halt meg. A halál pontos körülményeit soha nem sikerült teljes bizonyossággal tisztázni.

A tragikus vég különösen éles ellentétben áll azzal, amit Sárközi István a pályán képviselt. Az Origo Sport korábbi cikke felidézi: az MTK jobbszélsőjeként a korszak egyik legtechnikásabb és leggyorsabb játékosának számított, és teljesen egyértelmű volt a helye az 1968-as mexikói olimpián aranyérmet nyerő magyar válogatottban.

Totóbotrány és börtön – innen indult a lejtmenet

Mint korábban megírtuk, 1982-ben Sárközi István belekeveredett a totóbotrányba, amely az egész magyar labdarúgást megrázta. Az ügy végén börtönbüntetést kapott, pénzbírsággal sújtották, és gyakorlatilag kikerült a futball világából. A börtönévek megtörték, szabadulása után már nem találta a helyét, kapcsolatai megszakadtak, élete fokozatosan lecsúszott.

A Bors cikkéből az is kiderül: Kovács Béla nemcsak volt futballista, hanem rendőrként több mint 2000 bűnügy megoldásában vett részt pályafutása során – mégis úgy érzi, Sárközi István halálának ügyében nem jutott a végére. „Ennyi év és ennyi ügy után is azt mondom: ebben az esetben maradtak megválaszolatlan kérdések.”

A rendőr alezredes, aki Stallone-t edzette – és Pelére is vigyázott

Kovács Béla nemcsak az MTK egykori játékosa, hanem nyugdíjas rendőr alezredes, az ORFK kiemelt főnyomozója is volt. A Bors felidézte, 1981-ben különleges feladatot kapott: a Menekülés a győzelembe budapesti forgatásán Sylvester Stallone kapust edzette, sőt a filmben szereplő világsztárokkal is testközelből dolgozott együtt.

„Érdekes keresztfogással hárította a lövéseimet. Húszról, majd még közelebbről lőttem el a labdát, és az egyik úgy orrba találta, hogy ömlött a vére.”

Kovács szerint Stallone keményen bírta a gyűrődést. „Kemény legény volt, a kezelés után intett: folytathatjuk, majd az öltözőben emlékbe adott egy névre szóló dedikált színes fotót.”

A beszámolóban Pelé is előkerül: Kovács elmondása alapján a brazil legenda ikonikus ollózós jelenetét többször is fel kellett venni, ő pedig igyekezett segíteni, hogy ne legyen sérülés. „Pelét pedig azzal segítettem, hogy mivel ollózós góljának többszöri felvételén nagyokat huppant, én vigyáztam a derekára, hátára, nehogy baja essék.”

Kovács futballkarrierje egyedülálló: 1971-ben Sándor Károly vitte az MTK-hoz, kemény, küzdős fedezetként játszott, és később két felnőtt válogatottságig jutott.

