Az Union Berlin 1-0-ra győzött az 1. FC Köln otthonában a német labdarúgó élvonal, a Bundesliga 15. fordulójában. A győztes találatot a magyar válogatott játékos, Schäfer András szerezte a 91. percben.

Schäfer András ezúttal nem volt kezdő az 1. FC Köln otthonában pályára lépő Union Berlinben, mégis főszereplő lett a mérkőzésen. A magyar középpályást a 84. percben küldte be Steffen Baumgart, egy perccel azt követően, hogy a hazai csapat Rav van den Berg kiállítása miatt emberhátrányba került. De Schäfernek ennyi is elég volt, hogy eldöntse a meccset: a 91. percben egy szöglet után kirúgott labdát 18 méterről kapásból zúdított a kapu jobb oldalába. 

20 December 2025, North Rhine-Westphalia, Cologne: Soccer: Bundesliga, 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin, Matchday 15, RheinEnergieStadion. Goalscorer András Schäfer (1. FC Union Berlin) celebrates after his goal for the 1:0 lead. Photo: Marius Becker/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by MARIUS BECKER / dpa Picture-Alliance via AFP)
Schäfer András a gólja után Szoboszlai Dominik írek elleni mozdulatát másolta
Fotó: MARIUS BECKER / DPA

Szoboszlainak üzent volna Schäfer?

A  magyar válogatott játékosának ez volt az idei első gólja a Bundesligában, összesen pedig már négy találatnál jár a berliniek színeiben. A három pontot érő gól után ugyanúgy az orrához tett kézzel integetett, ahogy Szoboszlai Dominik tette az írek elleni meccsen Varga Barnabás bombagólja után, amit sokan félre értettek, és, amiért rengeteg támadás érte a magyar válogatott csapatkapitányát.

Most mintha Schäfer is valakinek üzent volna, de az biztos, hogy nem Szoboszlainak, a Liverpool sztárja ugyanis a gól pillanatában éppen Londonban, a Tottenham otthonában lépett pályára a Premier League-ben.

 

 

