Schäfer András ezúttal nem volt kezdő az 1. FC Köln otthonában pályára lépő Union Berlinben, mégis főszereplő lett a mérkőzésen. A magyar középpályást a 84. percben küldte be Steffen Baumgart, egy perccel azt követően, hogy a hazai csapat Rav van den Berg kiállítása miatt emberhátrányba került. De Schäfernek ennyi is elég volt, hogy eldöntse a meccset: a 91. percben egy szöglet után kirúgott labdát 18 méterről kapásból zúdított a kapu jobb oldalába.

Schäfer András a gólja után Szoboszlai Dominik írek elleni mozdulatát másolta

Fotó: MARIUS BECKER / DPA

Szoboszlainak üzent volna Schäfer?

A magyar válogatott játékosának ez volt az idei első gólja a Bundesligában, összesen pedig már négy találatnál jár a berliniek színeiben. A három pontot érő gól után ugyanúgy az orrához tett kézzel integetett, ahogy Szoboszlai Dominik tette az írek elleni meccsen Varga Barnabás bombagólja után, amit sokan félre értettek, és, amiért rengeteg támadás érte a magyar válogatott csapatkapitányát.

Most mintha Schäfer is valakinek üzent volna, de az biztos, hogy nem Szoboszlainak, a Liverpool sztárja ugyanis a gól pillanatában éppen Londonban, a Tottenham otthonában lépett pályára a Premier League-ben.