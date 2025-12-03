A Német Kupa negyeddöntőjében a Bayern München 3-2-re nyert idegenben az Union Berlin ellen. A berliniek kezdőjében ott volt Schäfer András is, aki ezúttal 83 percet kapott.

Schäfer András csapata csak megnehezíteni tudta a Bayern München dolgát

Schäfer András csapata ajándékozó hangulatában volt

A Bayern az első két gólt szöglet után szerezte, előbb egy öngólt vétettek a berliniek, majd Harry Kane fejelt a kapuba. Az Union Leopold Querfeld tizenegyesével lépett közelebb, de egy újabb öngóllal még a szünet előtt megint kettővel vezetett a Bayern, Diogo Leite vétett öngólt.

A második félidőben Querfeld újra tizenegyesből szerzett gólt, így alakult ki a végeredmény.

Az összes eredmény:

Hertha–Kaiserslautern 6-1

Mönchengladbach–St. Pauli 1-2

RB Leipzig–Magdeburg 3-1

Dortmund–Leverkusen 0-1

Freiburg–Darmstadt 2-0

Bochum–VfB Stuttgart 0-2

1. FC Union Berlin–Bayern München 2-3