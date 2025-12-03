Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Valami nagy baj történhetett: vészjelzést adott le egy repülőgép

Olvasta?

Fordulat a béketárgyaláson: Putyin ebből a három pontból soha nem enged

Link másolása
Vágólapra másolva!
Negyeddöntőbe jutott a Bayern München a labdarúgó Német Kupában, miután 3-2-re nyert a Schäfer Andrással felálló Union Berlin otthonában. Schäfer András 83 percen át volt a pályán.

A Német Kupa negyeddöntőjében a Bayern München 3-2-re nyert idegenben az Union Berlin ellen. A berliniek kezdőjében ott volt Schäfer András is, aki ezúttal 83 percet kapott.

Schäfer András csapata csak megnehezíteni tudta a Bayern München dolgát
Schäfer András csapata csak megnehezíteni tudta a Bayern München dolgát
Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Schäfer András csapata ajándékozó hangulatában volt

A Bayern az első két gólt szöglet után szerezte, előbb egy öngólt vétettek a berliniek, majd Harry Kane fejelt a kapuba. Az Union Leopold Querfeld tizenegyesével lépett közelebb, de egy újabb öngóllal még a szünet előtt megint kettővel vezetett a Bayern, Diogo Leite vétett öngólt.

A második félidőben Querfeld újra tizenegyesből szerzett gólt, így alakult ki a végeredmény.

Az összes eredmény:

Hertha–Kaiserslautern 6-1
Mönchengladbach–St. Pauli 1-2
RB Leipzig–Magdeburg 3-1
Dortmund–Leverkusen 0-1
Freiburg–Darmstadt 2-0
Bochum–VfB Stuttgart 0-2
1. FC Union Berlin–Bayern München 2-3

  • További cikkek:
Ismét tragédiába fulladt a Lipcse Német Kupa-mérkőzése
A magyar focista az idényben harmadszor lőtt győztes gólt a Bundesligában
Dárdai gólpasszal segítette továbbjutáshoz a Herthát – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!