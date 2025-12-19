A Ripost számolt be arról, hogy nyár óta újra meg újra kisebb-nagyobb problémák akadályozták Schäfer Andrást abban, hogy kiteljesedjen, pedig az Union Berlin középpályása úgy érzi, hogy a kiválóan sikerült nyári felkészülése után sokkal jobban is alakulhatott volna az idénye. Ez az állítása pedig igaz a német Bundesliga-klubjára és a magyar válogatottra is egyaránt. A korábban súlyos sérülések, műtétek sorozatából is kikeveredett, 26 éves labdarúgó a csapata médianapján beszélt legújabb balszerencse-sorozatáról.

Schäfer András nem adja fel

Fotó: SWEN PFORTNER / DPA

Schäfer András álma a Premier League

„Ebben a szezonban egyszerűen peches voltam. Három-négyszer is közbeszólt kisebb sérülésem és betegségem, vagy éppen egy bölcsességfog-kezelésre volt szükségem. Kis gondok, amelyek azonban mindig megtörték a ritmusomat.”– mondta Schäfer, majd sorolni kezdte, miket fájlal leginkább, főként a novemberben történtekből:

„Először is ott volt a Bayern-meccs: 2-2-re egyenlítettek a 93. percben. Aztán a válogatottal volt egy nagyon nehéz idegenbeli mérkőzésünk Örményországban – amilyet nem szívesen játszol. Utána jött a döntő összecsapásunk Írország ellen: szuperül játszottunk, uraltuk a játékot, a végén mégis veszítettünk a 96. percben kapott góllal. Ezután a St. Pauli ellen sérült voltam, majd amikor a Heidenheim ellen a végén beálltam, kikaptunk. Abban a hónapban gödörben voltam. De lassacskán kimászom belőle, a Leipzig elleni győzelem jót tett. És az is, hogy amikor játékra kész vagyok, olyankor játszom is.”

Az Union Berlin legközelebb szombaton délután az 1. FC Köln vendége lesz a Bundesliga 15. fordulójában, a háromhetes téli szünet előtti zárókörben. A teljes cikk a Ripost oldalán ITT olvasható.