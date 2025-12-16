A Manchester United hazai pályán fordulatos mérkőzésen 4-4-es döntetlent játszott a Bournemouth csapatával hétfőn késő este az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában. A fordulatos meccsen az utolsó szó a hét kör óta nyeretlen Bournemouth-é volt, amely így ponttal távozott az Old Traffordról. Mindezt a Liverpool kiszemeltje, Semenyo balhéja kísérte.

Antoine Semenyo a Bournemouth legértékesebb játékosa

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Semenyo elveszítette a fejét, de a VAR megkönyörült rajta

A Bournemouth bal oldali szélsője ebben a szezonban egyértelműen a csapat legjobbjává nőtte ki magát, ám a 25 éves játékos kissé heves a pályán, és hiába szerzett egyenlítő gólt még az első félidőben a Manchester United ellen, kis híján a kiállítás sorsára jutott. Már a találkozó alatt, de főleg azt követően azon háborogtak a manchesteri szurkolók, hogy Semenyo csak a bírók jóindulatának köszönhetően maradhatott a pályán. A dailymail.co.uk portál beszámolója szerint ugyanis a szélső csak sárga lapot kapott azért a tettéért, mert torkon ragadta a vele szemben szabálytalankodó Diogo Dalotot. Simon Hooper, a meccs játékvezetője előbb mindkettőjüknek sárgát adott, ám a VAR jelezte, Semenyo tette akár pirosat is érhet, ám a hosszú percekig tartó videózást követően a pályán maradhatott.

Szalah utóda lehet a Liverpoolnál

A ghánai-brit kettős állampolgárságú játékosnak mindenképpen le kell higgadnia, ha olyan magasságokba szeretne emelkedni, ahova a tehetsége alapján való. A csatár egészen elképesztő szezon fut idén, szinte egyedül viszi a hátán a nyáron jelentősen meggyengült csapatát. Ebben az évben nemcsak a szélsőjátéka emelkedik ki, de a gólerőssége is – 15 meccsen hét gólt szerzett és adott 3 gólpasszt –, a gólátlaga is sokkal jobb mint az előző idényben, amikor 42 meccsen 13 gól fűződött a nevéhez hét gólpassz mellett.

Nem csoda, hogy a Cseresznyésekkel 2030 nyaráig szerződésben álló játékos értéke meredeken emelkedik, hiszen amíg jelenlegi csapata még 2022 nyarán 10,25 millió fontért szerezte meg a Bristoltól, addig ma már 65 millió fontot ér a Transfermarkt adatai szerint. Egy már most biztosnak látszik, Semenyo a legkésőbb nyáron távozni fog a mostani csapatától, csak az a nagy kérdés, hol folytatja majd a pályafutását. A Bournemouth támadójának megszerzésére a Magyar Nemzet cikke alapján a Liverpoolnak van.