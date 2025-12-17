Live
Egymás haját tépték a képviselők – elszabadult a pokol a parlamentben

Sport

Benéztek a Liverpool öltözőjébe: döbbenetes kép Szoboszlai Dominikról

A női labdarúgás Puskás-díjának is nevezett FIFA Marta Award idén egy olyan gólt jutalmazott, amelyre nehéz szavakat találni. A mexikói Lizbeth Ovalle vitte haza az elismerést egy egészen elképesztő megoldással: a Tigres játékosa fordított skorpiórúgással talált be.

Aki azt hitte, a futball már nem tudja meglepni, az igencsak ledöbbenhetett Ovalle skorpiórúgásos találata láttán. Egy elképesztően jó döntés, tökéletes technika és bátorság – és megszületett az a gól, amely pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát. Majd végül a világ legszebb női góljának járó díjat is meghozta a játékos számára.

Lizbeth Ovalle a skorpiórúgással beírta magát a futballtörténelembe Fotó: KENNETH RICHMOND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Lizbeth Ovalle a skorpiórúgással beírta magát a futballtörténelembe
Fotó: KENNETH RICHMOND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fordított skorpiórúgás

A 2025. március 3-án, a Tigres–Guadalajara bajnoki mérkőzésen Ovalle a kapunak háttal érkezett a labdára. A levegőben, szinte ösztönből mozdult rá, és egy fordított skorpiórúgással juttatta a hálóba. A védők és a kapus döbbent reakciója mindent elárult: ezt a megoldást még visszajátszva is nehéz feldolgozni.

Posts from the soccer
community on Reddit

A mozdulat különlegessége nemcsak a látványosságában rejlik. A kivitelezés rendkívüli koncentrációt, pontos időzítést és komoly kockázatvállalást igényel. Egyetlen apró hiba, és az egész jelenet szétesik. Ovalle azonban tökéletesen érezte, hogy mit kell tennie.

A FIFA Marta Award a női labdarúgásban a férfi Puskás-díj megfelelője. A trófeát a sportág egyik legnagyobb legendájáról, Marta Vieira da Silváról nevezték el, és minden évben annak a játékosnak ítélik oda, aki a szezon legszebb gólját szerzi klub- vagy válogatott mérkőzésen.

