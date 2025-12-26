Live
Sok a meccs, sok az utazás, fáradtak a sztárcsapatok sztárjátékosai, mert a lelküket is kihajtják. Nincs kegyelem, meccs hétvégén, meccs hét közben, bajnoki, kupa, ligakupa, nemzetközi kupa, vagy éppen válogatott. Három napon belül két meccs, nem is folytatjuk. Csak megjegyezzük, hogy volt egy játékos, nem is a futottak még kategóriából, aki megcsinálta azt a bravúrt, hogy ugyanazon a napon játszott le két tétmeccset, egymástól 2000 kilométerre lévő helyszíneken. Íme a dán Søren Lerby elképesztő története.

A 2024-es aranylabdás, a Manchester Cityvel és a spanyol válogatottal éppen BL-győzelmet, illetve Európa-bajnoki címet ünneplő Rodri, a futball legrangosabb egyéni díjának elnyerésével rá szegeződő médiafigyelmet kihasználva hívta fel a figyelmet a topligákban focizó játékosok kizsigerelésére. A legjobbak legjobbjai egy-egy idényben akár 60-nál is többször kell, hogy pályára lépjenek, miközben folyamatosan úton vannak, egyik városból, országból a másikba repülnek. Csak a sztárcsapatok nem most kezdték ezt az életet, évtizedek óta megy a verkli, és nem állítjuk, hogy Rodrinak és a véleményét osztóknak nincs igazuk, de azért 30-40 éve sem volt ez semmivel sem könnyebb.  A dán Søren Lerby 1985-ben egy borongós novemberi napon, hogy se a klubját, se a válogatottját ne hagyja cserben, megcsinálta a szinte lehetetlent.

Rodri, aki kiállt a túlhajszolt sportolók mellett, talán még soha nem hallott Søren Lerby hőstettéről
Fotó: AFP/Franck Fife

Ki az a Søren Lerby, a dán középpályás?

Az 1980-as évek közepén – az 1992-es feledhetetlen Európa-bajnoksággal bezárólag – sokak második kedvence volt itthon is a dán válogatott. Morten Olsen, Jesper Olsen, Elkjaer Larsen, Michael Laudrup, Sivebaek és még sorolhatnánk, csupa-csupa világsztár, akik között természetesen ott volt cikkünk főhőse, Søren Lerby is. Az 1958-ban Koppenhágában született Lerby helyi kis klubokban kezdett focizni, és már 17 évesen bemutatkozott a dán élvonalban az akkor éppen első osztályú helyi Fremad Amager csapatában. Sok időt nem töltött a kék-fehéreknél, mert felfigyelt rá az Ajax és Rinus Michels, aki benne látta meg az 1971 és 1973 között sorozatban három BEK-et nyerő sztárcsapatot a harmadik diadal után elhagyó Johan Cruyff utódját.

Lerby nyolc idényt töltött az Ajaxban, ahonnan ötszörös bajnokként, kétszeres kupagyőztesként, és az 1979-80-as BEK-kiírás gólkirályaként távozott. 1983-ban a Bayern München hívta. A vezetőség által a világ- és Európa-bajnok, minden idők legjobb csatárai között számon tartott Paul Breitner utódjának nézte ki a nagydarab dánt, Csernai azonban nem kért Lerbyből, akit egy olyan Holland Kupa-meccsen látott, ahol jószerével labdába sem ért. 

Lerby füle hallatára közölte Csernai a vezetőséggel, hogy még fényképen sem akarja látni a dánt, nemhogy a csapatában.

Csakhogy Willi Hoffmann klubelnöknek más volt a véleménye: Lerby Münchenbe igazolt, Csernai pedig még az 1982-83-as szezon zárása előtt lapátra került. Lerby szépen beilleszkedett, három idény során játszott 126 meccset a bajor klubban, lőtt 27 gólt, adott 18 gólpasszt, valamint nyert két-két bajnoki címet és Német Kupát.

És müncheni időszakában hajtotta végre a már modernnek nevezhető labdarúgás legnagyobb bravúrját.

Fényképen sem akarta látni a magyar edző

Lerby kemény fickó volt. A pályán és azon kívül is. A középpálya mindenese, aki ugyanolyan jól tudta rombolni az ellenfél támadásait, mint építeni és befejezni a saját csapatáét a focipályán mindig sípcsontvédőben és bokáig letűrt sportszárban játszott. Állítása szerint azért, hogy gyengén látó édesanyja könnyebben felismerje a képernyőn, amikor a meccseit nézi. 

A pályán kívül meg azt nem szerette, ha valaki, például az edzője, megmondta neki, hogy mikor mehet el sörözni és mikor nem...

Lerbynek a Bayernen kívül volt egy másik munkahelye is: a dán válogatott. 

Ahol 1978 és 1989 között 67 mérkőzést játszott és 10 gólt lőtt. Tagja volt az 1984-es és 1988-as Eb-n, valamint az 1986-os vb-n szerepelt dán csapatnak,

 utóbbi tornán gólt is szerzett az Uruguay elleni 6-1-es diadal során.

A selejtezőkben a dánok a szovjetekkel, Svájccal, Írországgal és Norvégiával voltak egy csoportban. Az 1985. november 13-ra kiírt írek elleni dublini meccs létfontosságú volt, mert egy győzelem a csoportelsőséget és az egyenes ági kijutást jelenthette a szovjeteket megelőzve. 

Adjatok egy Porschét és megcsinálom!

A baj ott kezdődött, hogy ebben az időben még nem voltak központilag összehangolva a versenynaptárak. Az egyes ligák, szövetségek maguk találták ki, hogy hogyan illesztik a bajnokságok, nemzetközi kupák és válogatott meccsek közé a hazai kupaküzdelmeket. Így eshetett meg, hogy az ír-dán vb-selejtező napján a Bayern Münchenre egy Német Kupa-mérkőzés várt Bochumban.

A Bayern akár azt is megtehette volna, hogy szimplán elengedi Lerbyt a válogatotthoz, csakhogy a kupameccs fontossága mellett az akkor éppen klubigazgató Uli Hoeness, azzal is számolt, hogy lekötelezi a csatárt és a dán kapitányt, a még játékos korából jól ismert német Sepp Pionteket, valamint a Bayern szurkolóit azzal, ha monumentális erőfeszítések árán eléri, hogy Lerby mindkét meccsen pályára lépjen. Ne feledjük el azt sem, hogy 1985-öt írunk, amikor a sztárklubok sem 30 fős kerettel dolgoztak, és csak két cserelehetőség volt a 90 perc során. Hoeness terve a következő volt: 

Lerby játszik egy félidőt Dublinban, ahonnan a félidő lefújása után azonnal irány a repülőtér, majd egy bérelt géppel (ez sem volt akkoriban hétköznapi megoldás) kihasználva az egy óra időeltolódást a dán még időben megérkezik Bochumba.

A terv végrehajtását Hoeness a dublini pálya oldalvonala mellől irányította, mint egy tábornok.

Csakhogy Piontek talán kicsit szívatni akarta Hoenesst, és az 1-1-es félidő után nem volt hajlandó lecserélni Lerbyt. Amikor Michael Laudrup a 49. percben megszerezte a vezetést a dánoknak, még mindig nem küldte el melegíteni a cseréket. Végül az 59. percben, két perccel Jan Sivebaek egyetlen válogatottbeli gólját követően 16:15-kor intett, hogy mehet Lerby és Hoeness ahova akar. 

Hoeness tiszta ideg volt, hiszen a terv negyedórás csúszásban volt, a repülőgép a kifutón várta őket, zuhanyozni sem akarta engedni a focistát. Lerby végül két perc alatt lecsapatta magát, azon vizesen felkapott egy melegítőt és rohantak az autóhoz, amit rendőrmotorosok vezettek egészen a kifutón álló gépig.

A gépen egy kicsit mindketten lehiggadtak, Hoeness érezte, hogy nyerésre állnak, és azt még el sem mondta, hogy a szokásos céges autó helyett egy Porschét rendelt maguknak a düsseldorfi reptérre. Így, ha a késés miatt a tervezett 19 óra helyett egy kicsivel később landolnak, akkor is átérnek a nagyjából egy órányira lévő Bochumba. Csakhogy jött az újabb fordulat: a stadion felé haladva óriási dugóba kerültek, amiből Porsche ide vagy oda, egyféleképpen tudtak szabadulni. 

Lerby kiugrott a kocsiból, és az utolsó négy kilométert futva tette meg abban a stoplisban, amiben nemrégen még Dublinban játszott.

A stadionnál felismerték a biztonsági emberek, beengedték, és a játékoskijáróban Lerby csatlakozott a Bayern München játékosaihoz. Udo Lattek azonban talán óvatosságból nem jelölte a kezdőbe, viszont a második félidőben pályára küldte az 1-1-re végződött meccsen. Az újrajátszást 2-0-ra megnyerte a Bayern (az egyik gólt Lerby szerezte), amelyik így bejutott a legjobb nyolc közé, 1986. május 3-án pedig a Stuttgart elleni 5-2-es diadallal meg is nyerte a Német Kupát. 

A bochumi meccs után Lerby nem a csapat szállására, hanem egy sörözőbe ment, ahol legurított egy(?) korsó sört a jól végzett munka örömére. A kupagyőzelmet ugyancsak megünnepelte, még a döntő után két nappal is bőszen hidratált egy interjú során.

„Aki bajnok akar lenni, annak az ünneplésben is bajnoknak kell lennie” – szögezte le.

A sikeren felbuzdulva Uli Hoeness két évvel később ugyanezt eljátszotta Mark Hughesszal, akit egy prágai Csehszlovákia–Wales meccs után ültetett repülőre, hogy ott lehessen a Bayern–Dortmund kupameccsen.

