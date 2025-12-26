A 2024-es aranylabdás, a Manchester Cityvel és a spanyol válogatottal éppen BL-győzelmet, illetve Európa-bajnoki címet ünneplő Rodri, a futball legrangosabb egyéni díjának elnyerésével rá szegeződő médiafigyelmet kihasználva hívta fel a figyelmet a topligákban focizó játékosok kizsigerelésére. A legjobbak legjobbjai egy-egy idényben akár 60-nál is többször kell, hogy pályára lépjenek, miközben folyamatosan úton vannak, egyik városból, országból a másikba repülnek. Csak a sztárcsapatok nem most kezdték ezt az életet, évtizedek óta megy a verkli, és nem állítjuk, hogy Rodrinak és a véleményét osztóknak nincs igazuk, de azért 30-40 éve sem volt ez semmivel sem könnyebb. A dán Søren Lerby 1985-ben egy borongós novemberi napon, hogy se a klubját, se a válogatottját ne hagyja cserben, megcsinálta a szinte lehetetlent.
Ki az a Søren Lerby, a dán középpályás?
Az 1980-as évek közepén – az 1992-es feledhetetlen Európa-bajnoksággal bezárólag – sokak második kedvence volt itthon is a dán válogatott. Morten Olsen, Jesper Olsen, Elkjaer Larsen, Michael Laudrup, Sivebaek és még sorolhatnánk, csupa-csupa világsztár, akik között természetesen ott volt cikkünk főhőse, Søren Lerby is. Az 1958-ban Koppenhágában született Lerby helyi kis klubokban kezdett focizni, és már 17 évesen bemutatkozott a dán élvonalban az akkor éppen első osztályú helyi Fremad Amager csapatában. Sok időt nem töltött a kék-fehéreknél, mert felfigyelt rá az Ajax és Rinus Michels, aki benne látta meg az 1971 és 1973 között sorozatban három BEK-et nyerő sztárcsapatot a harmadik diadal után elhagyó Johan Cruyff utódját.
Lerby nyolc idényt töltött az Ajaxban, ahonnan ötszörös bajnokként, kétszeres kupagyőztesként, és az 1979-80-as BEK-kiírás gólkirályaként távozott. 1983-ban a Bayern München hívta. A vezetőség által a világ- és Európa-bajnok, minden idők legjobb csatárai között számon tartott Paul Breitner utódjának nézte ki a nagydarab dánt, Csernai azonban nem kért Lerbyből, akit egy olyan Holland Kupa-meccsen látott, ahol jószerével labdába sem ért.
Lerby füle hallatára közölte Csernai a vezetőséggel, hogy még fényképen sem akarja látni a dánt, nemhogy a csapatában.
Csakhogy Willi Hoffmann klubelnöknek más volt a véleménye: Lerby Münchenbe igazolt, Csernai pedig még az 1982-83-as szezon zárása előtt lapátra került. Lerby szépen beilleszkedett, három idény során játszott 126 meccset a bajor klubban, lőtt 27 gólt, adott 18 gólpasszt, valamint nyert két-két bajnoki címet és Német Kupát.
És müncheni időszakában hajtotta végre a már modernnek nevezhető labdarúgás legnagyobb bravúrját.
Fényképen sem akarta látni a magyar edző
Lerby kemény fickó volt. A pályán és azon kívül is. A középpálya mindenese, aki ugyanolyan jól tudta rombolni az ellenfél támadásait, mint építeni és befejezni a saját csapatáét a focipályán mindig sípcsontvédőben és bokáig letűrt sportszárban játszott. Állítása szerint azért, hogy gyengén látó édesanyja könnyebben felismerje a képernyőn, amikor a meccseit nézi.
A pályán kívül meg azt nem szerette, ha valaki, például az edzője, megmondta neki, hogy mikor mehet el sörözni és mikor nem...
Lerbynek a Bayernen kívül volt egy másik munkahelye is: a dán válogatott.
Ahol 1978 és 1989 között 67 mérkőzést játszott és 10 gólt lőtt. Tagja volt az 1984-es és 1988-as Eb-n, valamint az 1986-os vb-n szerepelt dán csapatnak,
utóbbi tornán gólt is szerzett az Uruguay elleni 6-1-es diadal során.
A selejtezőkben a dánok a szovjetekkel, Svájccal, Írországgal és Norvégiával voltak egy csoportban. Az 1985. november 13-ra kiírt írek elleni dublini meccs létfontosságú volt, mert egy győzelem a csoportelsőséget és az egyenes ági kijutást jelenthette a szovjeteket megelőzve.
Adjatok egy Porschét és megcsinálom!
A baj ott kezdődött, hogy ebben az időben még nem voltak központilag összehangolva a versenynaptárak. Az egyes ligák, szövetségek maguk találták ki, hogy hogyan illesztik a bajnokságok, nemzetközi kupák és válogatott meccsek közé a hazai kupaküzdelmeket. Így eshetett meg, hogy az ír-dán vb-selejtező napján a Bayern Münchenre egy Német Kupa-mérkőzés várt Bochumban.
A Bayern akár azt is megtehette volna, hogy szimplán elengedi Lerbyt a válogatotthoz, csakhogy a kupameccs fontossága mellett az akkor éppen klubigazgató Uli Hoeness, azzal is számolt, hogy lekötelezi a csatárt és a dán kapitányt, a még játékos korából jól ismert német Sepp Pionteket, valamint a Bayern szurkolóit azzal, ha monumentális erőfeszítések árán eléri, hogy Lerby mindkét meccsen pályára lépjen. Ne feledjük el azt sem, hogy 1985-öt írunk, amikor a sztárklubok sem 30 fős kerettel dolgoztak, és csak két cserelehetőség volt a 90 perc során. Hoeness terve a következő volt:
Lerby játszik egy félidőt Dublinban, ahonnan a félidő lefújása után azonnal irány a repülőtér, majd egy bérelt géppel (ez sem volt akkoriban hétköznapi megoldás) kihasználva az egy óra időeltolódást a dán még időben megérkezik Bochumba.
A terv végrehajtását Hoeness a dublini pálya oldalvonala mellől irányította, mint egy tábornok.
Csakhogy Piontek talán kicsit szívatni akarta Hoenesst, és az 1-1-es félidő után nem volt hajlandó lecserélni Lerbyt. Amikor Michael Laudrup a 49. percben megszerezte a vezetést a dánoknak, még mindig nem küldte el melegíteni a cseréket. Végül az 59. percben, két perccel Jan Sivebaek egyetlen válogatottbeli gólját követően 16:15-kor intett, hogy mehet Lerby és Hoeness ahova akar.
Hoeness tiszta ideg volt, hiszen a terv negyedórás csúszásban volt, a repülőgép a kifutón várta őket, zuhanyozni sem akarta engedni a focistát. Lerby végül két perc alatt lecsapatta magát, azon vizesen felkapott egy melegítőt és rohantak az autóhoz, amit rendőrmotorosok vezettek egészen a kifutón álló gépig.
A gépen egy kicsit mindketten lehiggadtak, Hoeness érezte, hogy nyerésre állnak, és azt még el sem mondta, hogy a szokásos céges autó helyett egy Porschét rendelt maguknak a düsseldorfi reptérre. Így, ha a késés miatt a tervezett 19 óra helyett egy kicsivel később landolnak, akkor is átérnek a nagyjából egy órányira lévő Bochumba. Csakhogy jött az újabb fordulat: a stadion felé haladva óriási dugóba kerültek, amiből Porsche ide vagy oda, egyféleképpen tudtak szabadulni.
Lerby kiugrott a kocsiból, és az utolsó négy kilométert futva tette meg abban a stoplisban, amiben nemrégen még Dublinban játszott.
A stadionnál felismerték a biztonsági emberek, beengedték, és a játékoskijáróban Lerby csatlakozott a Bayern München játékosaihoz. Udo Lattek azonban talán óvatosságból nem jelölte a kezdőbe, viszont a második félidőben pályára küldte az 1-1-re végződött meccsen. Az újrajátszást 2-0-ra megnyerte a Bayern (az egyik gólt Lerby szerezte), amelyik így bejutott a legjobb nyolc közé, 1986. május 3-án pedig a Stuttgart elleni 5-2-es diadallal meg is nyerte a Német Kupát.
A bochumi meccs után Lerby nem a csapat szállására, hanem egy sörözőbe ment, ahol legurított egy(?) korsó sört a jól végzett munka örömére. A kupagyőzelmet ugyancsak megünnepelte, még a döntő után két nappal is bőszen hidratált egy interjú során.
„Aki bajnok akar lenni, annak az ünneplésben is bajnoknak kell lennie” – szögezte le.
A sikeren felbuzdulva Uli Hoeness két évvel később ugyanezt eljátszotta Mark Hughesszal, akit egy prágai Csehszlovákia–Wales meccs után ültetett repülőre, hogy ott lehessen a Bayern–Dortmund kupameccsen.
