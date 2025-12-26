A 2024-es aranylabdás, a Manchester Cityvel és a spanyol válogatottal éppen BL-győzelmet, illetve Európa-bajnoki címet ünneplő Rodri, a futball legrangosabb egyéni díjának elnyerésével rá szegeződő médiafigyelmet kihasználva hívta fel a figyelmet a topligákban focizó játékosok kizsigerelésére. A legjobbak legjobbjai egy-egy idényben akár 60-nál is többször kell, hogy pályára lépjenek, miközben folyamatosan úton vannak, egyik városból, országból a másikba repülnek. Csak a sztárcsapatok nem most kezdték ezt az életet, évtizedek óta megy a verkli, és nem állítjuk, hogy Rodrinak és a véleményét osztóknak nincs igazuk, de azért 30-40 éve sem volt ez semmivel sem könnyebb. A dán Søren Lerby 1985-ben egy borongós novemberi napon, hogy se a klubját, se a válogatottját ne hagyja cserben, megcsinálta a szinte lehetetlent.

Rodri, aki kiállt a túlhajszolt sportolók mellett, talán még soha nem hallott Søren Lerby hőstettéről

Fotó: AFP/Franck Fife

Ki az a Søren Lerby, a dán középpályás?

Az 1980-as évek közepén – az 1992-es feledhetetlen Európa-bajnoksággal bezárólag – sokak második kedvence volt itthon is a dán válogatott. Morten Olsen, Jesper Olsen, Elkjaer Larsen, Michael Laudrup, Sivebaek és még sorolhatnánk, csupa-csupa világsztár, akik között természetesen ott volt cikkünk főhőse, Søren Lerby is. Az 1958-ban Koppenhágában született Lerby helyi kis klubokban kezdett focizni, és már 17 évesen bemutatkozott a dán élvonalban az akkor éppen első osztályú helyi Fremad Amager csapatában. Sok időt nem töltött a kék-fehéreknél, mert felfigyelt rá az Ajax és Rinus Michels, aki benne látta meg az 1971 és 1973 között sorozatban három BEK-et nyerő sztárcsapatot a harmadik diadal után elhagyó Johan Cruyff utódját.

Happy birthday to you, Søren Lerby!



🥳6️⃣5️⃣🥳 pic.twitter.com/JQGWefngyW — AFC Ajax (@AFCAjax) February 1, 2023

Lerby nyolc idényt töltött az Ajaxban, ahonnan ötszörös bajnokként, kétszeres kupagyőztesként, és az 1979-80-as BEK-kiírás gólkirályaként távozott. 1983-ban a Bayern München hívta. A vezetőség által a világ- és Európa-bajnok, minden idők legjobb csatárai között számon tartott Paul Breitner utódjának nézte ki a nagydarab dánt, Csernai azonban nem kért Lerbyből, akit egy olyan Holland Kupa-meccsen látott, ahol jószerével labdába sem ért.

Lerby füle hallatára közölte Csernai a vezetőséggel, hogy még fényképen sem akarja látni a dánt, nemhogy a csapatában.

Csakhogy Willi Hoffmann klubelnöknek más volt a véleménye: Lerby Münchenbe igazolt, Csernai pedig még az 1982-83-as szezon zárása előtt lapátra került. Lerby szépen beilleszkedett, három idény során játszott 126 meccset a bajor klubban, lőtt 27 gólt, adott 18 gólpasszt, valamint nyert két-két bajnoki címet és Német Kupát.