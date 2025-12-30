Live
Betegség!

Rejtett veszély fenyegeti a szívet – a férfiak lehetnek nagyobb bajban

Az év vége tökéletes alkalom, hogy összegezzük, mi is történt 2025-ben. A cikksorozatunkban felelevenítjük, miket olvastak legszívesebben az Origo Sport olvasói. Máris júliusnál tartunk, mutatjuk, mik voltak a legolvasottabb sporthírek a nyár közepén.

Derült égből villámcsapás volt az Arsenal kizárása, még akkor is, ha a híres londoni csapat névrokonáról volt szó, ugyanis bundázás miatt szabott ki súlyos büntetést az UEFA egy montenegrói csapatra. Az európai szövetség tíz év eltiltást és 500 ezer eurós pénzbüntetést rótt ki az FK Arsenal Tivatra. Mutatjuk a további, legolvasottabb sporthíreket júliusból.

Alisha Lehmann esete is bekerült a legolvasottabb sporthírek közé
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Ezek voltak a legolvasottabb sporthírek júliusban

Nyáron rendezték a női foci-Eb-t, ahol sokak szerint csak a neve miatt kapott helyet a csapatban a világ legszexisebb focistanőjének tartott Alisha Lehmann, aki az egész tornán mindössze 10 percet tölthetett a pályán.

A Juventusban mutatott visszafogott teljesítménye ellenére végül behívta Pia Sundhage szövetségi kapitány a hazai rendezésű Európa-bajnokságon a svájciak keretébe Lehmannt, ám a 26 éves támadó az első két csoportmeccsen nem kapott lehetőséget. A 17 millió Instagram-követővel rendelkező játékos a Finnország elleni mérkőzés 82. percében végül csereként beállt, Svájc pedig később neki is köszönhetően gólt szerzett és története során először jutott tovább a csoportkörből Eb-n.

Lehmann a spanyolok elleni negyeddöntőben sem került be a kezdőbe, végül a 90. percben becserélte a kapitány, 

bár ennek már nem volt tétje, hiszen a spanyolok percekkel a lefújás előtt 2-0-ra vezettek, tehát a meccs addigra már tulajdonképpen eldőlt.

Switzerland's forward #23 Alisha Lehmann (L) greets fans after loosing the UEFA Women's Euro 2025 quarter finals football match between Spain and Switzerland at the Wankdorf stadium in Bern, northwestern Switzerland on July 18, 2025. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Alisha Lehmann már nem segíthetett, a svájciak kiestek az Eb-ről
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A sokak szerint inkább influenszernek, mintsem sportolónak tartott Lehmann mindössze 10 percet játszhatott az egész tornán, 

tehát lehet azt mondani, hogy megalázó, ami vele történt az Európa-bajnokságon.

Nagyon népszerű volt a Szoboszlai Dominik édesanyjáról szóló cikkünk, ahogy az a nem mindennapi hír is, miszerint egyetlen meccsen 18 gólt kapott a magyar pólóválogatott.

A Forma-1 világában nagy felfordulást keltett júliusban a pletyka, miszerint Verstappen csapatot vált, de erre nem került sor.

Mutatjuk a hónap további, legolvasottabb cikkeit:

 

 

