Júniusban az MTK Budapest vezetősége nem hosszabbított szerződést a 37 Stieber Zoltánnal, aki néhány héttel korábban csípősérülést szenvedett a Fehérvár FC elleni Magyar Kupa-mérkőzésen.

Stieber Zoltán gyönyörű gólt lőtt a 2016-os Eb-n az osztrákok elleni meccsen

Fotó: Backpage Images/DPPI via AFP

A rehabilitációt saját egészséges jövője érdekében is végigcsinálta, de az az áprilisi kupamérkőzés volt az utolsó a profi pályafutásában.

Stieber Zoltán kárpótolta az Eb-n lőtt csodagólja

Összességében a Zalaegerszeg, az Újpest és az MTK játékosaként 107 NB I-es bajnoki összecsapáson kilenc gólt szerzett, de 2005 és 2019 között külföldön futballozott, mások mellett az Aston Villa, a Greuther Fürth, a Hamburg és a DC United légiósa is volt. A magyar válogatottban 26-szor lépett pályára, háromszor volt eredményes, Litvánia és Finnország ellen 2015-ben, aztán a 2016-os Európa-bajnokságon Ausztriával szemben.

Tudom, másoknak kétszer-háromszor ennyi meccsük van címeres mezben, de a szurkolók egy momentumukat sem tudják felidézni. Az én esetemben igen. A 2016-os Európa-bajnokságon az osztrákoknak rúgott gólom lassan tízéves, de a mai napig emlegetik az emberek, elmesélik, hol látták, miként reagálnak. Azért a pillanatért a legelső edzéstől a sérüléseken át a csalódásokig mindenért kárpótolt a futball, az a gól mindent megért, az az érzés elkísér”

- mondta a szélső a Nemzeti Sportnak adott interjúban.



